3% de croissance au 2e trimestre 2017 : eh bien non... Donald Trump n’a pas détruit l’économie américaine

La croissance des Etats-Unis ​de ce second trimestre 2017 a été révisée à la hausse pour atteindre le chiffre de 3%, soit son plus haut niveau depuis 2 ans. Les dépenses de consommation ont affiché une progression de 3.3%, alors que l'investissement non résidentiel a progressé de 6.9%. Alors que l'économie américaine était annoncée nonchalante, comment expliquer de tels résultats ?

Rémi Bourgeot : Cette demande particulièrement forte, aussi bien en ce qui concerne la consommation que l’investissement, conduit la reprise américaine. On peut naturellement y voir des facteurs de fond : pour la consommation notamment, les créations d’emploi et la chute continue du chômage jusqu’à des niveaux au plus bas depuis plus de quinze ans qui évoquent une forme de plein emploi ; et pour l’investissement une croissance solide des profits, de l’ordre de 6% sur un an. Il convient néanmoins aussi de voir le carburant monétaire derrière ces chiffres impressionnants.

La faiblesse de l’inflation et qui a même repris le chemin de la baisse récemment, atour de 1.6% du PIB amène la Réserve fédérale à retarder sans cesse le durcissement monétaire, de peur notamment d’entraîner une appréciation trop forte du dollar qui nuirait aussi bien à la croissance américaine qu’à l’inflation plus particulièrement.

Les taux d’intérêt qui restent très bas nourrissent un accroissement continu du crédit, au risque que ne se constituent de nouvelles bulles. Le taux d’épargne ne cesse de chuter et atteint aujourd’hui 3.8%, soit deux points de moins qu’au début de l’année dernière. Malgré les chiffres généraux positifs, affleurent toujours les mêmes écueils du modèle de croissance actuel, notamment avec une faible croissance des salaires malgré un taux de chômage désormais très bas, mais aussi des emplois à temps partiels, sous-qualifiés, et donc en fait un gonflement de la demande sous forme de consommation en particulier par une dynamique de crédit qui est difficilement tenable.

Donald Trump avait placé ce chiffre de 3% comme un objectif de long terme pour le pays, faut il voir la hausse de la croissance comme une éventuelle anticipation positive de ce que la nouvelle administration pourrait apporter au pays en termes économiques ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux analystes évoquaient justement un impact économique négatif à venir de Donald Trump, avec l’enlisement législatif et la succession de scandales… Donc il faut d’abord souligner que cette dynamique apocalyptique, mêlant scandales géopolitiques à une forme de marasme économique, dont semblent rêver de nombreux éditorialistes ne s’est clairement pas enclenchée. On n’est peut-être pas non plus revenu à l’euphorie financière des semaines qui avaient suivi son élection. Mais en tout cas, même si la demande est gonflée par une politique monétaire encore très accommodante, il faut noter que Trump n’a malgré le blocage du Congrès pas suscité une chute de la confiance.