29 milliards de dollars pour Warren Buffet grâce à la réforme Trump : et pour ses électeurs ? (La réponse pourrait vous surprendre)

Atlantico : Dans sa note adressée à ses actionnaires, le milliardaire Warren Buffet (et son fonds Berkshire Hathaway) a pu faire état d’un gain de 29 milliards de dollars qui serait la conséquence de la réforme fiscale mise en place par Donald Trump. Selon de telles données, ne peut-on pas considérer que Donald Trump serait un président élu par les pauvres pour enrichir les riches ?

Michel Ruimy : Tout d’abord, il faut expliquer d’où provient cette hausse des profits. Elle résulte d’une baisse des provisions pour impôts.

En effet, avec la réforme fiscale, les profits ne seront plus imposés qu’à 21% contre 35% auparavant. C’est donc une raison technique, et non une expertise quelconque, qui a permis à Warren Buffet d’annoncer un accroissement du bénéfice net de son fonds d’investissement.

Ceci étant dit, il faut aussi se rappeler que tout au long de sa campagne électorale, Donald Trump a su s’adresser aux classes populaires avec un talent certain, à ces « oubliés » de l’Amérique, à ceux qui se sentent délaissés par les élites, aux exclus d’un système « truqué » en faveur des plus riches.

Il n’en demeure pas moins que les estimations de la réforme fiscale laissent à penser que celle-ci profitera, dans un premier temps, aux plus riches. En effet, donnons quelques chiffres.

Les particuliers imposés sur le revenu vont voir leurs prélèvements collectivement baisser de 1 126 milliards de dollars sur dix ans. Toutefois, en 2019, les ménages américains verront leur impôt fédéral baisser d’environ 260 milliards de dollars. Cette baisse est grosso modo équivalente à l’impôt payé par les plus riches. De manière plus détaillée, les 1% les plus riches ayant un revenu supérieur à 500 000 dollars vont économiser 60 milliards de dollars d’impôts, exactement la même somme que va se partager la grosse moitié des Américains (54%) qui gagnent entre 20 000 et 100 000 dollars. De plus, l’exonération sur les droits de succession est doublée, à 22 millions de dollars pour un couple, alors qu’au taux actuel elle ne concernait que 0,2% des ménages. Les classes moyennes supérieures c’est-à-dire celle qui ont un revenu compris entre 100 000 et 500 000 dollars, soit près de 23% de la population, verront leur impôt baisser de 136 milliards. Les plus pauvres, ceux qui gagnent moins de 20 000 dollars et qui représentent, eux-aussi, environ 23% de la population, se partageront uniquement 2 milliards, soit 0,15% de la réforme !

Alors, oui, à première vue, cette réforme profite aux riches. Mais, la question essentielle est de connaître l’usage qu’ils feront de cette manne. La question se pose également aux entreprises bénéficiaires de cette mansuétude fiscale. L’injecteront ils dans l’économie réelle, ce qui pourrait conduire à une surchauffe de l’économie, ce qui mènerait la banque centrale à engager une politique monétaire restrictive (hausse des taux d’intérêt) - c’est ce qui semble se profiler - ou l’injecteront ils sur les marchés financiers, ce qui pourrait mener à certains dysfonctionnements boursiers. Là est la question : quel usage de ce surplus monétaire sera-t-il fait ?