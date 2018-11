2,4% de chômage en Suisse, 9,3% en France : mais pourquoi la recette helvétique est-elle donc si difficile à importer ?

Atlantico : Comment expliquer une situation de plein emploi dans le pays ? Du protectionnisme, au coût élevé du travail en passant par une "immigration choisie", quelles sont les recettes d'un tel résultat et les leçons que nous pourrions en tirer ?

Mathieu Mucherie : Pour le « plein emploi » (si l’on tient absolument à ce vocable keynésien-journalistique), il faut d’abord une monnaie saine, pas trop soumise aux caprices des autres mais proche des besoins locaux. Tous les pays développés souverains dans leur monnaie enregistrent des taux de chômage extrêmement bas (3,7% aux USA, 3% au Japon, pas beaucoup plus en Suède, au Royaume-Uni, en Australie, etc.). Le chômage n’est un phénomène massif que dans les pays pauvres ou les pays développés qui ne sont pas souverains dans leur monnaie (Grèce, France, Espagne…).

La Suisse ne demande à personne une permission pour ses taux, ses banques, ses budgets. Au passage, on voit que le raisonnement de base de Maastricht (la « taille critique », l’union fait la force, « l’euro-bouclier ») tombe complètement à l’eau, on peut garder sa sécurité, sa monnaie et sa démocratie même (et surtout mieux) avec une taille modeste. Ensuite, 2e condition, fluidifier le marché de l’emploi. Pas de 35 heures, pas d’emplois jeunes, pas de coups de pouce au SMIC avant chaque élection, pas 25% de la population active dans la fonction publique, etc. La Suisse réunit également cette condition, on y licencie à peu près comme on veut et donc le recrutement n’y est pas un psychodrame. Le reste (formation, immigration, coût du travail) relève de l’anecdote, de cette microéconomie de bazar qui monopolise les médias alors que les enjeux king size sont ailleurs.

La Suisse est une terre sérieuse, qui accepte des taux d’intérêt négatifs et une déformation fabuleuse de la taille du bilan de sa banque centrale quand elle est menacée par une hausse excessive de la valeur du Franc Suisse (en pleine crise eurolandaise perpétuelle) : jamais il ne lui viendrait à l’esprit de confier son argent à un ayatollah comme Jean-Claude Trichet, d’où sa capacité à éviter le gros de la récession et à garder une industrie. Le tout, sans inflation aucune, c’est le moins que l’on puisse dire, ce qui montre au passage que les américains (et d’autres) sont bien ridicules quand ils cherchent à ressusciter les raisonnements de la courbe de Phillips (afin de faire plaisir à la majorité de Wall Street qui réclame toujours des taux d’intérêt supérieurs ?) : dans notre univers d’anticipations ancrées, il n’y a pratiquement plus de liens automatiques entre le marché du travail et le marché de la monnaie, le chômage durablement en dessous de 3% peut parfaitement s’accompagner d’une inflation nulle (même en phase de remontée du prix du baril) ; mais ce monde heureux n’est possible que si la banque centrale joue le jeu de l’économie nationale.