21 leçons pour le XXIème siècle : Meilleur historien que prophète

LIVRE

21 leçons pour le XXIème siècle

de Yuval Noah Harari

Ed. Albin Michel

337 pages

RECOMMANDATION

BON

THÈME

Après Sapiens qui dessinait à grands traits l'anthropocène, c'est-à-dire la période de l'histoire où l'homme marque de son empreinte la destinée du monde, après Homo Déus où il raconte et met en garde contre les fulgurants progrès de l'intelligence artificielle et l'émergence de l'homme démiurge, dans ce dernier Opus, Yuval Noah Harari nous invite à penser le monde de demain au péril des bouleversements induits par les développements conjoints des technologies de l'information et des biotechnologies.

Car, dit-il, le risque est grand de voir l'humanité manipulée par une élite puissante et des algorithmes inquisiteurs. Il faut donc considérer l'avenir avec un œil neuf, ce qu'il propose à travers ses 21 leçons.

La structure de l'ouvrage est simple : 5 thèmes - le défi technologique, le défi politique, désespoirs et espoirs, vérité, résilience. A l'intérieur de chaque thème, des sujets de réflexions développés à l'aune des décisions et comportements du passé, l'énoncé des enjeux et risques nouveaux, les mises en garde pour éviter les dérives d'un avenir devenu imprévisible.

POINTS FORTS

1- Ce livre balaie, avec un regard singulièrement analytique, tous les grands sujets de débat de nos sociétés modernes : le travail, la liberté, l'égalité, la communauté, la civilisation, le terrorisme, la religion, le nationalisme, l'immigration, l'ignorance, la justice, la laïcité, la "post vérité" (l'art de la manipulation et les fake news).

2- Sa capacité à éclairer les grands thèmes de société des enseignements de l'histoire, y compris la plus récente, demeure source d'étonnement et d'enrichissement. Il offre à ce titre un point de vue assez décentré et donc intellectuellement sain.

3- Bien sûr ce livre parcours les civilisations, les religions, les régimes politiques et les frontières. Il accorde une place importante à l'Europe, à la France, à l'Italie, à Israël, aux sources, enseignements et menaces du renouveau des conservatismes, nationalismes et populismes, des intégrismes, du Brexit, des renouveaux Russe et Chinois… Et démontre de façon assez convaincante en quoi nous constituons une communauté planétaire régies par les mêmes règles, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité.

4- Beaucoup d'exemples concrets alimentent les 4 premiers thèmes, issus d'événements historiques connus, du cinéma (Matrix, Black Mirror, Herr, Le Roi lion..), de la littérature profane (Shakespeare, Aldous Huxley, Harry Potter, Don Quichotte…) ou sacrée (La Bible, le Talmud, Le Coran, Le Mahâbhârata…). Les chapitres sur les relations de l'homme aux religions sont provocants mais intéressants. Les chapitres sur l'ignorance et la justice montrent bien comme il est difficile d'avoir une opinion juste, si l'on doit la considérer sans influence. Le dernier, baptisé résilience, est davantage une confession et une réflexion personnelle de l'auteur sur ses propres choix pour faire face positivement aux enjeux de l'avenir.