2018 : le tableau de bord de l’économie mondiale, les chiffres clefs, les tendances et les risques

D’après la majorité des experts de la macro économie mondiale, qu’ils soient de l’OCDE, du FMI, de l’OMC ou de l’Union européenne, la visibilité pour 2018 est plus claire que d’ordinaire. Les écrans radars sont toujours aussi nombreux mais beaucoup moins hésitants que les années précédentes.

Le premier indicateur montre le cap de la croissance mondiale. La prévision de croissance mondiale fait l’objet d’un consensus à peu près partagé.

Alors que la croissance mondiale avait été de 3,2% en 2016, elle s’est accélérée en 2017 pour atteindre 3,6% et devrait dépasser 3,7% en 2018.

Les pilotes de l’économie mondiale sont donc assez optimistes quant aux perspectives globales.

Mais ils sont très attentifs à tous les facteurs qui peuvent influencer cette perspective.

Pour faire simple, on peut classer ces facteurs en fonction de quatre grandes séries de radars.

1 les banquiers centraux

2 les pays émergents

3 les risques politiques

4 l’essoufflement théorique du cycle américain

1er grande série de radars, ceux qui scrutent la politique monétaire des banquiers centraux. Alors que la cohérence et l’harmonisation des politiques monétaires ont permis à la planète toute entière de sortir de la crise par des afflux de liquidités, on sait maintenant que les politiques monétaires vont diverger et se resserrer.

La banque centrale américaine va progressivement poursuivre la remontée de ses taux d’intérêt ce qui devrait avoir pour conséquence de ralentir la croissance américaine, sauf que la réforme fiscale de Donald Trump va entrainer un effet de booster sur l’économie.

Parallèlement, la BCE ne bougera pas une oreille avant l’année 2019, les taux vont légèrement se redresser mais les achats de titres resteront importants. Cerise sur le gâteau, tous les pays européens devraient eux aussi relâcher la pression fiscale, ce qui jouera un rôle d’accélérateur.

La banque d’Angleterre va essayer de compenser le ralentissement de l’activité lié au Brexit, mais elle n’a pas réussi à convaincre les experts qui prévoient un PIB à 1,7%. La Grande Bretagne se prépare plus que jamais à vivre des jours difficiles.

La banque du Japon va laisser grandes ouvertes ses vannes monétaires, ce qui fait qu‘elle va déverser sur l’économie mondiale des tonnes de liquidités au moment où elles seront mieux comptées et contrôlées des deux cotés de l’Atlantique. Le Japon compensera les choix occidentaux.

La résultante de toutes ces politiques monétaires dessine une économie mondiale qui pourra, grâce aux liquidités (venues d’ailleurs), conserver un grand dynamisme et financer des réformes de structures entreprises partout en Occident.

2e Grande série d’écrans radars qu’il faudra surveiller : les économies émergentes. La Chine va subir un ralentissement aux alentours de 6,5%. Ce qui est très prudent et n’affectera pas l’économie mondiale. D’autant que le Brésil, la Russie et l’Inde devraient accélérer. Ces pays sont sortis de la récession. Le facteur pétrole aura peu d’importance aux alentours d’un prix moyen de 55 dollars, compte tenu d’un accroissement de l’offre au Moyen Orient et en Amérique du Nord.