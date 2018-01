2018, l’année où Emmanuel Macron devra transformer l’essai

Atlantico : 2017 fut l’année de la victoire pour Emmanuel Macron, et 2018 sera l’année où il faut transformer l’essai. Mais comment, et avec quels obstacles?

Chloé Morin : Les conséquences du séisme de mai 2017 sur notre vie politique sont d’ores et déjà considérables, mais tout indique que le processus de décomposition-recomposition n’est pas achevé.

Emmanuel Macron se trouve dans une phase de consolidation et d’élargissement de son socle - on note ainsi que les derniers baromètres de popularité enregistrent une progression du Président dans des segments électoraux plus éloignés de sa base -, mais aussi du corpus idéologique qui doit la rassembler.

Pour l’essentiel, la remontée d’Emmanuel Macron dans l’opinion depuis la rentrée de septembre s’appuie sur deux leviers: d’abord il agit, il réforme vraiment, il multiplie les fronts ouverts et donne le sentiment de ne pas ménager ses efforts pour « faire bouger les choses ». Beaucoup de gens se disent « au moins, il essaie ». Ensuite, même les personnes qui n’ont pas voté pour lui reconnaissent qu’il est fidèle à son programme. Ils ne peuvent donc pas l’accuser de prendre les gens par surprise. D’ailleurs, on note qu’Emmanuel Macron lui-même fait de ces deux leviers d’opinions des arguments centraux de sa communication.

Il doit désormais consolider le bloc de ses soutiens, et passer du stade des aspirations communes qui les réunissent, à un corpus idéologique qui se déploiera et prendra de la consistance au fil des actes et des réformes. Ainsi, il devra trouver un équilibre - délicat, car ce sont des questions sur lesquelles le clivage droite-gauche reste fort - acceptable sur la réforme de la politique migratoire, de même que sur la réforme de l’assurance chômage. Ces derniers temps, ces deux sujets ont donné lieu à des polémiques, et il y a fort à parier que les débats ne font que commencer…

Ensuite, il va peu à peu, au cours de cette année - et malgré le fait qu’il fixe à 2 ans l’horizon des résultats - passer du stade des attentes (plus ou moins bienveillantes et optimistes) au stade de la mise en oeuvre de ses premières réformes, et donc du jugement sur les premiers résultats. Or, il est difficile de dire à ce stade comment les français réagiront à la confrontation avec les premiers effets concrets des réformes Macron: vont-ils finalement se rendre compte que les réformes très impopulaires, telle que celle de l’ISF, des APL, ou la hausse de la CSG, sont moins négatives dans leur quotidien qu’ils ne l’avaient anticipé? Ou vont-ils au contraire découvrir que certaines mesures, passées relativement inaperçues car complexes et noyées dans la masse, ont un impact plus néfaste qu’anticipé sur leur quotidien? Je pense notamment aux annonces récentes de rupture conventionnelle collective. Il faudra guetter avec attention leur réception par l’opinion dans les semaines à venir.