2017 ou la douce mais redoutable illusion de la bienveillance en politique

Atlantico : Emmanuel Macron avait choisi de mettre sa campagne électorale sous le signe de la bienveillance, en indiquant notamment : "Depuis 18 mois, j’ai une règle de vie, pour les femmes et pour les hommes, comme pour les structures, c’est la bienveillance". Dans quelle mesure cette bienveillance est-elle de nature à répondre au "tragique" de l'histoire, est-elle adaptée au monde actuel ?

Eric Deschavanne : Je prends ce thème de la bienveillance très au sérieux. Il a joué un rôle déterminant dans la constitution de l'identité politique d'Emmanuel Macron et le succès de son entreprise de conquête du pouvoir.

On peut cependant s'interroger, en effet, sur la possibilité et la pertinence de l'usage de cette "bienveillance" dans l'exercice du pouvoir.

Pour caractériser le rôle effectif qu'a joué la bienveillance dans la campagne d'Emmanuel Macron, je crois qu'il faut distinguer quatre points.

D'abord, si l'on en croit ses biographes et le témoignage de ceux qui l'ont approché, il semble avéré que la bienveillance correspond à un trait essentiel de sa personnalité. Il possède naturellement une qualité d'écoute, une disponibilité à l'égard de l'interlocuteur, une "empathie" hors du commun et particulièrement bien adaptée à la culture démocratique, laquelle est fondée sur l'exigence de l'égale considération des individus. Cette qualité a permis à Emmanuel Macron de contrecarrer le soupçon d'arrogance qui s'attache nécessairement dans l'univers démocratique au "premier de la classe", à l'énarque qui parle au nom de l'intelligence et du savoir. Rationalité et séduction ne s'opposent pas chez Emmanuel Macron dans la mesure où, comme l'illustre l'épisode Whirlpool, il cherche à convaincre dans le face-à-face. Défendre le point de vue qui oppose l'intérêt général aux intérêts particuliers à court terme et aux passions en parlant d'égal à égal avec les principaux intéressés a pu apparaître comme une forme de respect et de bienveillance en acte. On peut toutefois se demander si ce style de communication éminemment démocratique, parce qu'incarné dans l'horizontalité de la relation, peut trouver une traduction dans l'exercice du pouvoir, qui nécessairement isole et impose la verticalité.

Deuxième point : la bienveillance n'est pas seulement un trait de la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est aussi aux yeux de certains une règle de management que celui-ci a délibérémment mise en oeuvre pour construire le succès de son mouvement. Il faudrait disposer de témoignages d'acteurs du mouvement En Marche! pour se faire une idée plus précise du rôle qu'à joué cette règle de bienveillance. Si telle était bien l'intention, c'était assurément bien vu et bien joué. Dans un monde social démocratique, il n'y a probablement que deux conceptions possibles de l'autorité: celle fondée sur l'égoïsme des intérêts et sur la peur, et celle fondée sur la bienveillance qui stimule le désir de se dévouer pour l'intérêt général. Dans une organisation où les individus sont en situation de dépendance, le management par la peur peut être efficace. Pour promouvoir un mouvement politique nouveau et démuni, on ne peut compter - par-delà les convictions communes - que sur l'espérance et la bienveillance pour stimuler les énergies. La limite d'une telle règle de management tient au fait qu'elle n'est pas applicable à l'État, à la communauté politique dans son ensemble, encore moins à l'échelle internationale. Ce n'est pas une panaçée universelle.

Le troisième et quatrième point sont relatifs au positionnement politique assumé par Emmanuel Macron. Celui-ci a délibéremment choisi de récuser à la fois les populismes et le clivage droite/gauche. Exhiber la "bienveillance" était dans cette perspective une manière - pour parler un langage nietzschéen - de se poser en "force active" contre les "forces réactives" : être le parti du "Pour", une pure force de proposition, contre les partis du "Contre" - les forces protestataires et les partis de gouvernement qui se légitiment négativement (contre la droite ou contre la gauche). Assumer, à travers l'usage du thème de la bienveillance, la confrontation avec les forces (le Front national et France insoumise) qui exploitent les ressentiments populaires était particulièrement habile.

Plus subtilement encore, le thème de la bienveillance a permis à Emmanuel Macron de faire résonner la fibre de la concorde nationale, qui fut longtemps l'apanage des gaullistes et que François Bayrou a tenté sans réussite de s'approprier. Il y a deux affects politiques qui permettent de rassembler, la haine et l'amour pour dire les choses vite : soit on cherche à rassembler derrière soi par le clivage, en mobilisant la fameuse distinction ami/ennemi, soit on entreprend de rassembler en cultivant le désir de concorde et d'harmonie au sein de la communauté. Les politiques sont ou tendent à être soit clivants, soit conciliateurs, et les plus grands sont ceux qui parviennent à jouer sur ces deux registres à bon escient. En recourant au thème de la bienveillance, Macron s'est donné les moyens de mobiliser tous ceux qui en France aspirent à la réconciliation des contraires, au consensus national autour de l'intérêt général, au dépassement des clivages. Il suscite logiquement en retour l'irritation de ceux qui ne croient pas un tel dépassement possible ni souhaitable, et jugent nécessaire de cultiver le conflit des identités politico-idéologiques. Après la conquête du pouvoir, aucun des deux affects ne peut suffire : cliver n'est pas gouverner, et la bienveillance associée à la volonté de conciliation se heurte à la réalité de la confrontation des volontés et des conflits inexpugnables.

Je ne crois pas, en revanche, qu'on puisse associer cet usage du thème de la bienveillance à une quelconque naïveté de bisounours. Emmanuel Macron est un vrai politique en ce sens qu'il a conscience de la difficulté, voire de l'impossibilité de mobiliser massivement sur la base d'un discours purement rationnel. C'est tout à fait volontairement qu'il a parlé de bienveillance, et même d'amour, parce qu'il a intégré le fait que l'adhésion politique est pour une grande part irrationnelle. L'évocation de la bienveillance et de l'amour lui a permis de pallier l'absence d'idéologie : tandis que l'idéologie mêle le rationnel et l'irrationnel, il a entrepris, consciemment ou non, de dissocier les deux éléments, afin de convaincre par la raison et de séduire par la bienveillance.

Paul-François Paoli : Macron est un excellent rhétoricien, ce qui nous change de ses prédécésseurs. Sarkozy est un formidable orateur mais sa pensée personnelle est pauvre et inconsistante, sans parler de celle de Hollande ou de Chirac. Macron renoue avec une certaine verve à laquelle Mitterrand nous avait habitués. L'ennui, est qu'il est aussi un sophiste et qu'il est malaisé de savoir exactement en tête. Alors la bienveillance évidement, pourquoi pas ? Qui est contre la bienveillance ? Personne. On sait très bien que la politique est d'une extrême violence et que l'exercice du pouvoir n'est généralement pas d'une nature très bienveillante sans parler des relations de pouvoir à l'échelle internationale. Macron vient lui-même de le démontrer en sacrifiant un chef des armées qui avait le courage d'expliciter le malaise de l'armée française et ses raisons. Macron a-t-il fait preuve de bienveillance ? En l'occurrence, pas particulièrement.