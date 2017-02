2017, dernière chance pour redonner une ambition à la France

Mais comment gravir des sommets avec les pieds lestés de plomb ?

Nous voulons parler du plomb de l’excès de normes qui asphyxie l’initiative individuelle. Mais aussi du plomb d’une dépense publique qui ne rend pas meilleur le service public, qui empêche les entreprises de croître et de créer des emplois, qui redistribue mal les richesses et qui, au final, dévalorise la valeur travail dans notre pays.

Comment envisager sereinement un avenir professionnel dans un pays qui compte plus de 6 millions de chômeurs ? Comment envisager sereinement l'avenir de ses futurs enfants lorsque ceux qui naissent aujourd'hui portent déjà 30 000 euros de dette publique ? Comment fonder une famille sans certitude sur la capacité de l’Etat à offrir un cadre équitable et juste dans lequel s’épanouiront nos enfants ? Enfin, comment bâtir un avenir dans l’insécurité et le désordre ? L’Etat doit à nouveau garantir la sécurité, partout et pour tous.

Et pourtant, notre pays a tous les atouts pour réussir ! Encore faut-il que nos politiques aient le courage de fixer une ambition, de réformer les archaïsmes pour refaire de la France un pays prospère. Mettons fin à 30 ans d’immobilisme ! Les générations précédentes ont bénéficié du plein-emploi, du logement peu cher, et d’une retraite aujourd’hui. Dans quel état nous lèguent-ils le pays ?

Plus que toute autre, notre génération ne redoute pas le changement ; elle l’attend ! Pour nous, jeunes professionnels, une seule voie reste possible : le projet ambitieux que porte François Fillon, pour remettre la France sur le bon chemin : le chemin de la croissance, de l’emploi et de l’équité entre les Français !

Parce ce que comme François Fillon, nous croyons que le chômage n’est pas une fatalité, nous croyons, qu’en favorisant la compétitivité des entreprises, via la baisse des charges, la réforme de la fiscalité, la modernisation des règles du dialogue social, elles pourront à nouveau embaucher. En libérant les énergies productives, en favorisant l’entrepreneuriat, en ouvrant le statut d’auto-entrepreneur aux jeunes dès 16 ans, en développant le financement participatif, ou encore en instaurant pour tous les indépendants une franchise de TVA, notre pays retrouvera sa créativité, son énergie et l’esprit d’entreprise qui l’ont toujours caractérisé.