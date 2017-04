2017 : comment le PIB chinois va dépasser celui d’une zone euro enfermée dans des erreurs économiques qui affaiblissent son économie...et le reste

Atlantico : Le FMI a annoncé que PIB de la Chine allait dépasser celui de la zone U.E. en 2017. Faut-il vraiment s'en étonner ? Si ce dépassement paraissait inéluctable, dans quelle mesure la zone euro est elle responsable, par son traitement "austéritaire", d'un résultat aussi soudain ?

Mathieu Mucherie : Ce n'est pas très étonnant en effet.

C'est le fruit de quatre décennies de grande réussite chinoise allié à une assiette qui est considérable puisqu'on est sur une base de population énorme ; et assez logiquement on en arrive là. C'était prévisible, on avait déjà beaucoup commenté que le fait que la Chine dépasse le Japon il y a moins de dix ans. On peut déjà annoncer qu'il dépasseront certainement les Américains d'ici 2025.

Il y a deux grandes techniques de calculs qui ont chacun leurs défauts : en dollar et en dollar/parité de pouvoir d'achat. Si on calcule en dollar, on manque beaucoup de choses (le prix différencié des services etc.). C'est difficile de réfléchir en dollar seul, mais quand on calcule en dollar/pouvoir d'achat, on observe de nombreuses bizarreries que l'on a déjà remarqué plus d'une fois s'agissant des pays exportateurs de matière première. Mais de toute façon, les deux méthodes ne donnent pas des résultats totalement différents. Quand on regarde les courbes en dollar ou en dollar de PPA, de la Chine, il s'agit dans les deux cas de très belles courbes, régulières depuis 30 ans, avec évidemment des écarts sur les niveaux mais l'histoire est la même. La responsabilité de la zone face à cela est nulle. Cela se serait passé pareil avec des arrangements monétaires différents. Cela aurait été un petit peu moins rapide avec un peu plus de croissance en zone euro certes, mais quand on parle de plus de croissance en zone euro, il s'agit d'un point par an ! Dans le meilleur des cas, étant donné le potentiel de croissance (et là cela renvoie à la démographie et aux progrès techniques, choses que l'on peut difficilement doper monétairement) et du différentiel entre les deux zones, c'était inéluctable. Il n'y a donc pas de grosse responsabilité des décideurs européens ou dirigeants monétaires européens (ni de la crise monétaire qui n'a fait que précipiter de deux ou trois années le dépassement).

Beaucoup d'économistes ont fait des prévisions sur l'année où le PIB par tête atteindrait 40 ou 50% du PIB américain, et s'entendent environ sur 2040 ou 2050. Un bon papier de la Fed parle de 2060 mais il me semble un peu restrictif.

Après le fait qu'il y ait eu une double crise (2008 puis 2011-2013) et qu'on ai au moins perdu un demi-point de croissance pendant huit années de suite fait qu'on a peut-être perdu entre 3 et 6 points de PIB qui relèvent pour le coup de la responsabilité des Européens a peut-être un peu joué... mais il y a peu, les Chinois étaient à 50 points!L'essentiel de la convergence est de la responsabilité de la Chine qui a mis en œuvre une politique assez contracyclique, assez finement jouée... et là où certains - comme Krugman qui avait affirmé que le modèle asiatique avait « trop de transpiration et pas assez d'inspiration » - pensaient qu'ils seraient rattrapés par des rendements marginaux décroissement (en gros ce qui avait rattrapé l'URSS), on constate que cela n'a pas l'air pour l'instant de toucher la Chine. Et ce parce qu'il y a du progrès technique (domestique et importé), parce qu'ils ont assez bien géré la crise de 2008 avec leur quantative easing qui a attendu 6 semaines et pas 6 ans comme en zone Euro.