2017: l’année où l’organisation européenne des années 1990 s’est effondrée

Ces Européens qui semblaient sûrs de leur fait face à Trump….

Souvenons-nous, il y a un an. Donald Trump était encore « président élu » et attendait de prêter serment. Un establishment européen horrifié du résultat inattendu de l’élection américaine se rassurait en se disant qu’heureusement Angela Merkel allait veiller, depuis Berlin, sur la préservation du libéralisme en Occident, contre tous les populismes. De toute façon, chuchotaient tous les initiés, il était certain, avant même que le président américain ait prononcé son discours d’inauguration, qu’il allait trébucher au premier obstacle, par inexpérience politique; et, si ce n’était pas le cas, s’il survivait politiquement par on ne sait quel sortilège, il fallait s’attendre à ce qu’une procédure d’impeachement soit déclenchée.

Un an plus tard, le président américain vient de faire passer une réforme fiscale d’envergure au Congrès; il est certes pris dans un bras de fer permanent avec l’establishment washingtonien mais il a réussi à diviser le complexe militaro-numérique en jouant les néo-conservateurs contre les libéraux.

Et, tandis que son populisme se teinte de plus en plus de conservatisme, c’est, contre beaucoup de pronostics, Angela Merkel qui a vacillé. Lorsque Trump avait été élu, la Chancelière allemande avait jugé approprié de lui donner une leçon de démocratie et de transatlantisme. Un an plus tard, c’est le président américain qui a rappelé les membres européens de l’OTAN au nécessaire effort budgétaire qu’implique l’appartenance à l’OTAN. C’est lui qui continue, marchant sur les traces de George W. Bush, à exalter les alliés fidèles (tels la Pologne) contre la « vieille Europe » (la France et l’Allemagne).

….et qui doivent constater la fragilité du leadership allemand

L’alliance chrétienne-démocrate allemande (qui comprend les chrétiens-sociaux bavarois) a fortement reculé lors des élections de la fin septembre 2017, ne rassemblant plus que 33% des voix. Son partenaire de gouvernement, le SPD, parti social-démocrate, a atteint son plus bas niveau historique: 20% des suffrages. Il est certain que la politique d’ouverture massive des frontières de l’Allemagne aux réfugiés du Proche-Orient et d’Afrique à l’automne 2015 a dérouté une partie des Allemands car, derrière un slogan facile (« Wirschaffendas », « nous allons y arriver »), la Chancelière, malgré les surplus commerciaux records du pays, n’a pas mis les moyens appropriés à la réussite de l’effort d’intégration de dizaines de milliers d’Allemands dévoués sur le terrain. Et quand on laisse entrer un million de personnes en quelques mois, il n’est pas possible que tout se passe de manière optimale. Or, non seulement la Chancelière n’a pas mis de moyens matériels à disposition mais elle a laissé les médias s’installer dans un déni de réalité quand sont apparues des difficultés. Le réveil, lors des élections, a été dur: un parti populiste, l’Alternative fürDeutschland (Alternative pour l’Allemagne) a largement dépassé la barre des 10%, rendant impossible, avec ses 90 députés, la constitution d’un gouvernement à droite (alliance chrétiens-démocrates/libéraux).