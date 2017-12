2017, l’année de la fin du clivage droite gauche ? Non seulement c’est parfaitement faux mais la nation ne s’est jamais autant déchirée de l’intérieur

Non seulement la disparition du clivage droite-gauche n’était qu’un coup de marketing très astucieux, coup dont il faut d’ailleurs gratifier le candidat qui s’en est servi aux présidentielles (E.Macron), mais jamais ce clivage n’aura été aussi fort et aussi pertinent qu’actuellement.

Plusieurs forces s’opposent en effet en ce moment, au sein de la société française.

Certes, la période de Noël a ravivé certaines de leurs composantes, celles concernant la notion de laïcité. Mais l’origine judéo-chrétienne de notre pays n’est pas la seule dissension actuelle : la France s’écharpe sur plusieurs sujets radicaux, et ces sujets recoupent de façon très fidèle cette fameuse opposition droite-gauche dont certains médias s’étaient pourtant empressés d’annoncer les funérailles.

Quoi de plus classique en effet que ces déchirements actuels :

-tradition judéo-chrétienne contre laïcité pure et dure,

-protection de la nation contre immigration sans limite,

-réformes libérales contre laxisme étatique,

-culte de l’effort contre égalitarisme à outrance ?

Qu’on en juge :

Tradition judéo-chrétienne contre laïcité pure et dure

La lutte contre les signes religieux revêt une intensité particulière depuis que la justice, faisant suite à une décision du Conseil d’Etat, à donné six mois à la mairie de Ploërmel pour retirer la croix d’une statue de Jean-Paul II. Avec humour, la Pologne a officiellement proposé de récupérer cette statue, ce qui souligne cruellement le ridicule de la situation.

Pour autant, les français ne semblent pas spécialement désireux de supprimer les signes judéo-chrétiens de leur environnement quotidien. Dans un sondage Ifop (Ouest-France 12/14), 71% d’entre eux, dont 60% des non croyants, étaient "plutôt favorables" à la présence de crèches de Noël dans les administrations et les bâtiments publics. L’importante médiatisation dont bénéficie ce combat pour nettoyer les traditions hexagonales de leur héritage chrétien semble donc orchestrée d’en haut, c’est-à-dire du pouvoir : le pouvoir politique et juridique (Conseil d’Etat, Justice, personnalités de gauche comme A.Hidalgo, M.Valls ou se disant de droite comme F.Baroin…), et le pouvoir médiatique (qui lui est inféodé).

Il y a hélas tout à craindre qu’un sujet aussi explosif se retourne contre ses instigateurs, avec comme conséquence prévisible la radicalisation des tenants de la tradition chrétienne, tout comme celle des tenants de la laïcité à tous crins. L’historien et sociologue des religions Philippe Portier déclarait déjà il y a plus d’un an (Libération 28/07/16) : « on ne parlait presque plus des racines chrétiennes depuis les années 60. Une série de sondages montre le retour en force de cette thématique ». Facebook, qui fonctionne comme un indicateur précurseur des opinions, confirme à longueur de forums combien certains français, qu’ils soient d’ailleurs croyants ou athées, se sentent agressés dans le fondement même de leur culture. Les réactions qui ont suivi la création du mouvement « Printemps Républicain »[1] dont le but n’était pourtant que de réhabiliter le débat au sein de la gauche (et de stopper son déni vis-à-vis des problèmes d’insécurité) attestent également de la puissance des crispations de ce côté-ci de l’échiquier politique.