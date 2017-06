2008 le retour : les banques nous mènent-elle droit vers une nouvelle crise ?

Ces banques qu'on oublie trop vite

De temps à autres, les banques se rappellent à notre bon souvenir. Comme elles sont les dernières acheteuses d'espace publicitaire dans la presse subventionnée, on évite d'en faire trop sur le sujet. Mais des signaux faibles ne trompent pas.

Ainsi, en avril 2017, Christine Lagarde a lancé un avertissement aux milieux autorisés: les banques européennes tardent à régler le problème des créances toxiques. Celles-ci représentent près de 1.000 milliards€, principalement dans l'escarcelle des banques portugaises, espagnoles, italiennes, grecques, irlandaises...

Mais elle n'est pas la seule à avoir alerté sur le sujet. On pourrit citer les autorités de la BCE et de quelques-uns de ses satellites. En particulier, on notera cette rédente déclaration de la Française Danièle Nouy, responsable de la supervision bancaire à la BCE, qui n'a pas hésité à alerter sur une situation anxiogène:

"Dans tous les pays de la zone euro, il y a (...) des banques qui ne vont pas si bien mais qui sont déterminées, avec courage, à s'attaquer à leurs problèmes; et d'autres qui sont en quelque sorte dans le déni et vont devoir changer pour s'améliorer".

Puissantes alertes en Italie

En janvier 2017, le gouvernement italien a sauvé de justesse la Montepaschi di Sienna, plus vieille banque du monde qu'aucun capital privé n'a voulu aider. Le contribuable italien a donc réinjecté près de 7 milliards dans une banque percluse d'environ 28 milliards € de créances douteuses.

Désormais, ce sont les banques vénètes qui font souci. Leur situation est vacillante, mais la Commission européenne exige une participation de capitaux privés avant tout sauvetage public (par le fonds Atlante créé à cette effet), comme pour la Montepaschi.

Rien n'exclut une faillite, qui serait retentissante.

L'Allemagne veut sauver ses banques

Malgré ces menaces qui montrent la fragilité de certaines banques européennes, le chemin est long à parcourir pour que les pouvoirs publics préviennent le risque de défaillance bancaire.

À ce jeu, l'Allemagne est loin d'être exemplaire puisqu'elle cherche à assouplir le cadre réglementaire européen pour éviter une forte concentration de son secteur bancaire. L'Allemagne compte en effet plusieurs milliers d'établissements de crédit qui n'ont pas la taille critique pour respecter les règles strictes de Bâle III. Les règles patiemment construites depuis la crise de 2008 exigeront donc d'elles des fusions indispensables pour rentabiliser les coûts réglementaires nouveaux.

On a appris cette semaine que la BCE avait rejeté les propositions allemandes d'assouplissement.

Trump devrait assouplir la loi Dodd-Frank

De son côté, Donald Trump n'a pas caché son intention d'assouplir le cadre fixé par la loi Dodd-Frank, adoptée sous Obama pour réagir à la crise de 2008. Selon Donald Trump, les exigences prudentielles prévues par la loi Dodd-Frank sont trop restrictives et limitent la capacité de crédit bancaire aux entreprises. Pour le Président américain, elles constituent donc une limite forte à la reprise économique et à la croissance.