2008, 10 ans après : le monde d’avant ne reviendra pas. Et le modèle de celui de demain reste à inventer

L’ampleur et la persistance du choc qui a heurté l’économie mondiale restent toujours impressionnantes même 10 ans après. Certains avaient prévu la possibilité d’un ajustement en provenance du marché immobilier mais personne n’en avait perçu l’intensité et la durée.

Depuis la fin du printemps 2007 et jusqu’à l’automne 2008, le système financier s’est délité à une allure et une facilité qui sont toujours une source d’étonnement. La faillite de Lehman en a été le point d’orgue. D’abord, parce que sa faillite venait après celle d’autres banques d’affaires mais qui, elles, avaient été reprises par d’autres établissements financiers. Mais surtout parce que cette faillite avait été acceptée sans que l’on puisse en appréhender les conséquences. Elle ouvrait la porte sur l’inconnu et pour un économiste la sensation de l’époque est celle de frissons dans le dos et de souffle coupé.

Les risques apparurent très rapidement puisque l’assureur AIG a été sauvé quelques courtes semaines après. Lehman a été l’étape ultime du processus de décomposition mais aussi le catalyseur de la prise de conscience qu’une rupture était en train de s’opérer.

Que s’est-il passé alors ?

L’économie mondiale s’est arrêtée presque instantanément en raison d’une défiance vis-à-vis du système financier et au sein même de celui-ci. Le financement du commerce mondial s’est tari et d’un seul coup les flux commerciaux se sont arrêtés. La contagion du choc à l’ensemble de l’économie mondial a été immédiate et l’activité s’est figée.

Quelle avait été la réaction des autorités ?

A la Maison Blanche, Christina Romer, qui était alors, la présidente du Council of Economic Advisers de Barack Obama tout juste élu, a très vite eu conscience de l’ampleur du choc et de ses possibles conséquences. Son obsession était alors de limiter le risque d’un remake des années 30 alors que le choc était en 2008 d’une ampleur bien supérieure.

En effet, le choc initial d’octobre 1929 ne portait que sur le marché des actions. Le marché de l’immobilier n’avait pas encore été affecté, il le sera plus tard. En 2008, à la chute du marché des actions s’additionnait le repli depuis de nombreux mois du marché immobilier américain. En termes de choc sur le patrimoine des ménages américains il y avait une différence considérable. Les ménages sont beaucoup plus sensibles à l’immobilier qu’au prix des actions. Ils détiennent davantage d’immobilier qu’ils ne détiennent d’actions. Ce phénomène n’était pas qu’américain puisqu’en Espagne, au Royaume Uni ou aussi en France les marchés de l’immobilier s’ajustaient à la baisse très rapidement. L’idée d’une relance budgétaire coordonnée avait du sens pour éviter que la situation ne dégénère. La question qui tarabustait à l’époque était celle de son ampleur et de sa durée. Christina Romer insistait sur ce point dans ses premières évaluations de la crise. Cette question n’est pas close car récemment encore Paul Krugman dans une chronique du NY Times reprenait les arguments qu’il avait développé à l’époque sur l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour recaler l’économie sur la bonne trajectoire.