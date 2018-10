+ 20% en 2017 : les racines de l’incroyable enrichissement des milliardaires de la planète

Atlantico: Dans un contexte de crises multiples au sein des sociétés, comment expliquer une telle croissance de la richesse des plus riches ?

Frédéric Farah: Le mot de crise est un écran commode car il introduit de l'égalité de destin entre les individus et pire naturalise des situations. Je m'explique, lorsqu’on affirme, qu'il y a crise, on pourrait croire que tout le monde se trouve logé à la même enseigne. Que la crise touche tout le monde et tout un chacun s en trouve appauvrit. Il n'en est rien et pire on pourrait croire que la crise est un fléau qui s'abat sur nous. La crise n'est pas pour tous. Celle dite des années 1970 a été supportée surtout par le travail, le monde des ouvriers et des employés pour ne citer que ceux-la et qui ont supporté plus de risques, comme celui d'être plus facilement licenciés ou de voir leurs revenus stagner.

Pour la période récente pré-crise de 2008 et post-crise, les explications sont nombreuses. La plupart des pays occidentaux même les plus égalitaires en apparence comme la Suède ont transformé leurs fiscalités et au nom du ruissellement supposé ont autorisé une redistribution à l'envers des moins aisés vers les plus aisés.

La fiscalité se faisant de la sorte moins progressive. On peut penser aux réductions d'impôt pour les plus favorisés de Bush fils à Trump, l'époque des boucliers fiscaux en France, la fiscalité Macron en faveur des hauts revenus. La politique de la Banque Centrale Européenne de liquidités faciles depuis 2012 en particulier a comme l'a très bien montré C.Fontana favorisé les inégalités. Mais il en va de même pour d'autres banques centrales comme celle de la Grande-Bretagne.

La financiarisation de l'économie a favorisé certaines professions plus que d'autres. O.Godechot a clairement montré comment les métiers de la finance ont largement accaparé une partie de la richesse créée. Pour certains, la crise ne les a pas concernés. N'oublions pas que le sauvetage des banques a été payé par les citoyens dans leur grande majorité, la Grèce en est le triste cas d'école.

L'Union européenne et les Etats-Unis pratiquent ce que le politiste américain Jeffrey Winters a nommé « The wealth defense », la défense de la richesse. Cette défense mobilise la loi, les institutions, pour ne pas être remise en cause. Ce même auteur dans son travail montre le paradoxe des sociétés démocratiques qui accordent à la fois des droits politiques, culturels et sociaux aux individus et ce sans précédent et dans le même temps présentent des écarts de revenus jamais rencontrés dans l'Histoire.

L'Euro tel qu'il est conçu est une machine inégalitaire et qui arase les droits sociaux. Les reformes structurelles réclamées par l'Union Européenne aggravent les écarts de revenus car elles visent la réduction in fine de l'Etat social qui est le levier de la réduction des inégalités.

Dans les pays émergents, la croissance reste inégalitaire et la fiscalité n a pas d'ambition à réduire les inégalités.