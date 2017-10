192 000 milliards d’euros de dettes au niveau mondial : le chiffre choc qui effraie ceux qui ne comprennent rien à la dette

Parfois le monde de l'économie rassemble un paquet de mauvaises nouvelles. Après analyse, il faut néanmoins retenir que toutes les peurs ne sont pas fréquentables et que certaines relèvent de la fiction !

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Le doyen Henri Bartoli a écrit que " l'économie s'inscrit au cœur d'un fait sociétal infiniment plus complexe ".‬‬‬‬‬‬‬‬ (in Economie et création collective). C'est exactement le cas pour ce qui concerne certains fantasmes relatifs à la dette mondiale.

Si on veut jouer à se faire peur, on lance dans la nature le chiffre de 192.000 milliards d'euros qui correspond selon une étude de l'Institute of International Finance (IIF) au total des dettes que porte le monde.

Puis, on commet une erreur de méthode en rapprochant ce chiffre ( qui englobe des dettes publiques et des dettes privées ) au total des PIB et on en déduit que les dettes culminent à hauteur de 324% du PIB agrégé mondial.

Première observation : le niveau de refinancement

Près de 1.500 milliards d'euros de dettes vont devoir être soumises à refinancement pour l'année 2018 en ce qui concerne les pays émergents.

Compte-tenu de la richesse potentielle de certains pays ( mines du Niger, lithium du Chili, etc ) il est fondamental de comprendre la différence existant entre un pays potentiellement illiquide ( à court de trésorerie ) et un pays totalement insolvable abandonné des prêteurs.

La France est lourdement endettée avec ses 2.200 milliards de dette explicite et ses 4.070 milliards de dette hors-bilan ( " la dette d'après-demain " http://www.atlantico.fr/decryptage/4000-milliards-comment-dette-hors-bilan-sert-discret-placard-financier-aux-engagements-etat-jean-yves-archer-3163769.html ) mais sa solvabilité est assurée par l'actif net positif de l'Etat ( l'ensemble des milliards d'actifs publics de Beaubourg en passant par les sous-marins nucléaire et le savoir-faire de nos médecins publics, etc ) tandis que la garantie ultime du créancier provient des 13.000 milliards d'épargne des Français.

Balancer le chiffre d'une dette égale à 100% du PIB sans le remettre en perspective des actifs qui font son vis-à-vis est absurde. Cela ne veut pas dire que la situation de notre dette publique ne soit pas préoccupante et révélatrice de gabegies publiques mais il ne faut pas mélanger un jugement de gestionnaire avec une approche de comptable.

C'est d'ailleurs ce dernier point qui fait que la France va emprunter plus de 190 milliards d'euros en 2018 pour le remboursement de la dette et pour financer ses nouveaux besoins de déficits publics. Près de 80 mds inscrits au PLF 2018.

Qui sont les débiteurs mortels ?

Le chiffre de 192.000 mds d'euros de l'IIF est un composite qui mélange dans la joie et la bonne humeur ( tant qu'à se tromper, rions ! ) les dettes publiques et les dettes privées.

Or, les débiteurs privés sont tous mortels contrairement à la fiction entretenue de l'infaillibilité des Etats. La France pourrait fort bien afficher le score de l'Italie qui a 130% de son PIB en niveau de dette publique. En clair, nos agrégats fondamentaux peuvent nous permettre d'engranger 30 points de PIB ( soit près de 600 mds ) supplémentaires. Au demeurant, un quinquennat tel que celui conduit par François Hollande a précisément vu la dette augmenter de 634 mds !