130% du PIB : faut-il s’alarmer de la croissance exponentielle de la dette privée en France ?

Nous sommes tous des consommateurs et nous pouvons orienter nos achats en fonction de nos valeurs les plus profondes. Que vous soyez novice en la matière ou déjà engagé dans cette démarche, vous trouverez dans cet ouvrage un programme sur mesure pour consommer en conscience et de façon équitable. Extrait de "J'arrête de surconsommer" de Marie Lefèvre et Herveline Verbeken aux Editions Eyrolles (2/2).

Bonnes feuilles "L'appel", ce curieux moment dans votre vie où vous sentez que quelque chose de plus grand que votre quotidien vous attend

Nous sommes nombreux à avoir parfois l'impression d'être passés à côté de notre vie, de nos désirs profonds et de nos projets les plus essentiels. Il n'est pas trop tard pour changer de cap et accomplir ce qui nous tient à coeur. Ce livre pratique conçu à base d'exercices propose une méthode originale pour prendre son destin en main et concrétiser ses rêves, des plus simples aux plus fous. Extrait de "Réveillez vos quatre héros intérieurs" de Xavier Van Dieren aux Editions Eyrolles (2/2).