"1144 livres" : une méditation originale et passionnée sur la lecture

Allez-voir, si vous le pouvez, cette excellente version de "Pieds nus dans le parc", vous comprendrez pourquoi la pièce de Neil Simon restera comme l'un des plus grands succès mondiaux de ces 50 dernières années, dans la catégorie comédies aussi astucieuses que loufoques et sans prétention.

Lors de son débat télévisé, le président a évoqué la possibilité d’une deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance. Cette solution proposée par Jacques Chirac en 2004 sonne à la manière de l’ancien monde, comme une augmentation constante de la pression fiscale pour financer une politique sociale toujours plus déstabilisante.

Alors que le chef de l'Etat consacrera ce mardi 17 avril au lancement des consultations citoyennes sur l'Europe au Centre des Congrès d’Épinal, un fossé d'incompréhension semble se creuser entre Berlin et Paris.

On affecte d'oublier cette période douloureuse et obscurantiste. Mais le devoir de mémoire nous oblige à nous en souvenir.

Présenté comme un bug d’affichage, l’incident qui touche les sites La Française des Jeux et Parionssport pourrait être plus grave que prévu : les données personnelles des utilisateurs auraient été communiquées.

Le Nord Stream 2, ce gazoduc de 1 250 km qui reliera la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique, revêt un caractère très politique. Il fait apparaitre en creux des approches contradictoires parmi les Européens.

L'économiste américain Tyler Cowen se réfère à l'histoire et à la théorie des jeux pour décrire le cas syrien. Selon lui, la multiplicité des acteurs sur le terrain, de l'Iran à la Russie, en passant par la Turquie et les interventions israéliennes et occidentales, soutenues par l'Arabie saoudite, font entrer le terrain syrien dans un niveau de complexité tendant à le rendre aussi imprévisible que dangereux.