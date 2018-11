11 novembre : 1918 - 2018, ces 100 ans qui ont vu l’irruption de "l’individu" sur la scène politique mondiale pour le meilleur et pour le pire

Edouard Husson : Je souhaiterais compliquer le schéma, pour respecter l’histoire. Il y a bien triomphe de l’individu, à première vue, dans les années 1920. Mais les « années folles » sont essentiellement un phénomène des capitales et des grandes villes - et ce ne sont pas les Anciens Combattants qui en sont les protagonistes. La Première Guerre mondiale est, au-delà des apparences, une matrice de sentiment collectif: on sort de la « guerre totale ».

Les années 1920 sont pour cette raison un curieux mélange d’individualisme et de collectivisme. Les Etats-Unis mettent en place un contrôle très strict de l’immigration et la prohibition. La France connaît une phase d’intense patriotisme: réintégration de l’Alsace et de la partie de la Lorraine occupées; réconciliation, un peu laborieuse du fait des préjugés des radicaux et de la gauche, mais réelle, entre catholiques et républicains, dont la canonisation de Jeanne d’Arc par Benoît XV lance le coup d’envoi; mise en place des monuments aux morts; un patriotisme tranquille et pacifique, mélange d’immense fierté d’avoir porté une grande partie de l’effort de guerre et de souhait que cela ait été « la dernière des guerres ». N’oublions pas que c’est aussi le moment où la classe politique commence à réagir pour relancer la natalité (loi de 1920). En Allemagne, on se focalise sur Berlin, « moderne Babylone », mais l’immense majorité du pays rejette le libertinage de Berlin - qui ne fraie pas, d’ailleurs, dans sa ville, avec le monde ouvrier. Quant à la Russie soviétique, le retour à une morale « bourgeoise » au service du socialisme a précédé l’installation du pouvoir de Staline.

On peut cependant souligner que la montée en puissance de l’Etat, qui résulte de la guerre, est un facteur d’individualisme fort à moyen terme: l’emprise de l’Etat sur la société conduit progressivement à la destruction des corps intermédiaires, des institutions indépendantes et de l’idéal de la famille comme pourvoyeuse principale de l’éducation.

Jean-Baptiste Noé : 1918 marque la fin du XIXe siècle et l’entrée dans le XXe siècle. La société d’ordre, héritée de l’ancien régime, disparaît totalement en Europe, notamment du fait de la disparition des Empires. Jusqu’à présent, l’Europe diplomatique était structurée par le traité de Vienne (1815) qui est désormais remplacé par celui de Versailles (1919). Le pouvoir économique n’est plus lié à la possession de la terre, mais à l’investissement dans l’industrie ou le commerce qui, étant plus volatiles, font et défont les fortunes.

La naissance de l’individu n’est pas tant liée à la guerre qu’aux évolutions techniques. La presse, par exemple, était très collective au cours du XIXe siècle : il y avait très peu de titres. Avec la baisse du prix du papier et l’amélioration technique des tirages (couleurs, formats), elle devient davantage pluraliste et peut s’adresser à des publics différents. On voit ainsi apparaître une presse féminine, une presse pour les enfants (La semaine de Suzette), une presse sportive (L’Auto). Elle répond donc aux goûts et aux attentes des individus. Le même phénomène se produit avec la télévision et la radio. Quand la télévision coûtait cher, il n’y en avait qu’une seule par foyer, et donc tout le monde regardait la même émission. Aujourd'hui, chaque personne peut regarder les émissions voulues sur une télévision ou un téléphone.

Il est vrai qu’après la guerre, il y a eu une volonté de profiter de la paix et de la vie, ce qui a entraîné cette génération de fêtes et de joie. Mais cela est surtout un phénomène urbain. Les campagnes n’ont pas trop changé entre 1910 et 1930 ; leur grande transformation survient à partir de 1950.

Qu'est-ce qui a concrètement changé pour que l'individu devienne le fondement de la société du XXe siècle (malgré l'opposition du collectivisme jusqu'en 1990) ?

Edouard Husson : Ce n’est pas tout le XXè siècle qui est individualiste, loin de là. La « Belle Epoque », avant la Première Guerre mondiale, est l’âge d’or du libéralisme. C’est le « monde d’hier » de Stefan Zweig. C’est l’époque où l’on pouvait se déplacer de Paris à Saint Pétersbourg sans contrôle d’identité et avec de la monnaie convertible en or dans ses poches. L’avant 1914 est beaucoup plus libre que les années 1920! La Première Guerre mondiale représente l’irruption de l’Etat dans la vie économique: pensez que les prélèvements obligatoires ne représentaient même pas 10% du PIB en 1914, malgré les dépenses militaires. Après la première Guerre mondiale, on est partout entre 20 et 25%. On sera à 35% dans les années 1960. Les années 1915-1965 sont les années où des socialismes et progressismes de toute sorte sont expérimentés: socialisme de guerre à la Rathenau, qui inspire largement Lénine; fascisme italien puis national-socialisme; stalinisme; « New deal » de Roosevelt, dont il faut rappeler qu’il commence par la confiscation de l’or des particuliers. C’est le moment où « liberalism » devient synonyme d’intervention de l’Etat aux USA, où le Labour se substitue au parti libéral comme deuxième grand parti britannique. Friedrich Hayek a écrit sa Route de la servitude au sommet de cette vague social-démocrate et socialiste.

Le reflux se produit à partir des années 1960. C’est le basculement dans une ère néolibérale. Les quatre dernières décennies du siècle sont à nouveau très individualistes, mais d’une autre manière que la première décennie. Le néolibéralisme ne s’appuie plus sur le monde qui servait de fondation au libéralisme de 1900 (puritanisme victorien; éthique weberienne de l’entrepreneur protestant; étalon-or etc....) mais sur une société beaucoup plus atomisée, résultat de deux guerres mondiales et de la substitution de l’Etat-Providence à l’action caritative. Avec le papier-monnaie, l’accès à la contraception, la révolution de l’information, se met en place l’univers néo-libéral dont nous sommes seulement en train de sortir, pour basculer dans une ère qui sera aussi conservatrice que les années 1910-1960 furent socialistes.