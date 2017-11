100ème anniversaire de la déclaration Balfour : petit bilan de l’implication de l’Occident dans le conflit israélo-palestinien

Atlantico : Cette lettre est considérée comme la pierre fondatrice sur laquelle l'État d'Israël fut édifié trente et un ans plus tard. Cent ans après, quel bilan dressez-vous de l'impact de cette déclaration pour le Moyen-Orient ?

Frédéric Encel : D'abord il faut bien savoir que sur le moment, cette déclaration ne fit pas les grands titres de la presse mondiale ! Nous sommes en novembre 1917, la Russie tsariste sombre dans la révolution et la guerre civile, les Bolcheviks ayant promis de cesser les hostilités, ce qui va permettre à l'Allemagne de ramener sur le front de l'Ouest des dizaines de divisions. Les Américains entrent massivement en guerre, Londres tente de prendre l'Empire ottoman à revers, et l'on se bat même en Afrique. Bref ; des dizaines de millions de soldats, les plus puissantes économies du monde, des millions de kilomètres carrés...

Alors autant vous dire qu un simple communiqué ministériel adressé à un particulier - Lord Rotschild - concernant un micro espace déshérité en Méditerranée orientale et que convoite un mouvement politique encore squelettique, on ne voit pas cela comme très révolutionnaire... Ce n est vraiment qu'au terme des années 1920 que la Déclaration Balfour commence à prendre de l'importance, en l'espèce dans le dispositif argumentaire de l'organisation sioniste, laquelle s'y référera urbi et orbi à chaque manquement de la puissance devenue mandataire à sa promesse. Naturellement, les Arabes de Palestine et les leaders et chancelleries arabes de façon générale la rejetteront catégoriquement puisque tous refusent le principe même de l'existence d un "peuple juif". Car ils ne s'y trompent pas ; au fond, si cette Déclaration Balfour a réellement quelque chose de novateur sinon de révolutionnaire, c'est bien en ce qu'elle admet les Juifs comme un collectif non plus (seulement) religieux mais bien politique. Balfour parle bien d'un "foyer national pour le peuple juif". Or qui dit "national" et "peuple", en ce début de XXè siècle travaillé par les nationalismes depuis plusieurs décennies, dit mécaniquement souveraineté. Et même si, prudemment, Balfour n'évoque qu'un "foyer national" et non un Etat (subtilité finalement assez casuistique) - une évidence géopolitique au regard de la volonté des Britanniques d'étendre leur empire -, en mentionnant aussi la nécessité de ne pas entraver les droits des autres habitants de Palestine, le cap est franchi ! Pour la première fois depuis Rome et le deuxième siècle de l'ère chrétienne, la première puissance mondiale reconnaît un peuple juif et son droit à disposer en Palestine (sous-entendu sur sa terre ancestrale, sinon pourquoi pas ailleurs ?) d'une forme de souveraineté.

J'ajoute que cette Déclaration ne tombe pas du ciel un 2 novembre 1917 parce que le ministre britannique des Affaires étrangères est lui-même pro-sioniste, ou parce que l'ingénieur militaire Haïm Weizmann, chef de l'Organisation sioniste, est très apprécié à la Cour ! Le soutien au sionisme de la Grande-Bretagne remonte aux dernières années du XIXè siècle, et a pour cause géopolitique principale la crainte que des centaines de milliers de jeunes Juifs déshérités et ségrégués dans l'Empire tsariste ne rejoignent les rangs des révolutionnaires marxistes. Mais ceci est déjà une autre histoire...