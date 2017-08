100 jours : comment Emmanuel Macron a déjà perdu 8 mois dans son cycle de réformes

Au terme de 100 jours de pouvoir, le président Macron est parvenu à faire voter un texte sur la moralisation de la vie politique qui parait bien incomplet aux spécialistes de la question, notamment pour ce qui concerne le délicat sujet des conflits d'intérêts. Et une loi d'habilitation pour les fameuses ordonnances portant sur la réforme du code du travail.

Après 100 jours, il y a un climat de scepticisme qui s'installe car tout un chacun, macroniste ou non, ne reconnait pas l'habileté du candidat qui semble s'être dissoute comme un sucre dans un café chaud.

Il suffit de voir la piètre prestation de l'Exécutif sur la question des APL qui a coûté une petite fortune en termes de popularité rapportée aux gains budgétaires modestes inférieurs à 150 millions d'euros.

La France, sous le triste régime de François Hollande, a cumulé en cinq ans plus de 370 milliards de dettes….alors les APL de Gérald Darmanin sont dérisoires autant qu'attentatoires aux intérêts politiques du chef de l'Etat dont la mi-juillet nous a, de manière très sonore, rappelé qu'il était chef des Armées.

En matière budgétaire, les chiffres s'imposent. Le projet de Loi de Finances pour 2017 a vu acter un futur déficit annuel de l'Etat de 68 milliards. Soit 5,7 milliards par mois. Dans un pays dont le " cash burning rate " pour prendre un anglicisme du secteur privé est de plus d'un milliard d'euros par semaine, est-il réaliste de gratter 850 millions d'euros sur le budget déjà tendu de la Défense ? La réponse est dans la question tout autant que le trouble dans l'opinion.

Les APL et le clash frontal avec le Général de Villiers auront sonné l'inflexion de la courbe de popularité du président. Un gaspillage certain pour un gâchis non moins avéré.

Dès le 10 mai, j'avais fait part de mon analyse dans un média national : j'indiquais qu'il fallait impérativement passer par une loi de finances rectificative ( un collectif budgétaire ) début juillet afin de ne pas perdre du temps et d'enclencher un sérieux choc de confiance. (http://lecercle.lesechos.fr/node/169903/).

Hélas, trois fois hélas, il a été décidé de ne pas suivre cette voie ce qui propulse l'arrivée de nouvelles mesures de politique économique au mois de février 2018 soit après le vote du budget et un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel.

Compte-tenu de l'euro fort ( proche des 1,20 ) et de plusieurs signaux, il est possible que l'embellie conjoncturelle n'ait plus tout à fait la même vigueur d'ici 6 à 8 mois. Si tel devait être le cas, le quinquennat Macron aurait une saveur amère car excessivement pilotée par des considérations budgétaires.

N'en déplaise à celles et ceux qui ne veulent pas regarder les réalités de la concurrence en face, il est urgent d'élever le niveau d'attractivité de notre pays.

D'évidence, il faut abroger l'hérésie concoctée par le duo Ayrault – Moscovici qui a fait s'aligner, dès 2013, la fiscalité de l'épargne sur celle des revenus du travail : il était urgent de voter le principe énoncé au plan programmatique d'une fiscalité à 30% de l'épargne. Ceci n'a pas été fait en juillet 2017 et rien ne dit que cette mesure lisible et pertinente franchira les herses des contradicteurs lors du vote du budget 2018.