Les 10 obstacles économiques qui se dressent sur la route du quinquennat Macron

1) Ça va mieux en politique : donc on oublie les risques !

Les marchés financiers avaient peur de l’éclatement de la zone euro, avec la possible élection de Marine Le Pen. Ils en reviennent. En politique, ils ont vu l’échec de Marine Le Pen, conséquence d’un débat télévisé qui a montré les lacunes de son programme. Ils attendent maintenant sans grande inquiétude la réélection d’Angela Merkel (le 24 septembre), mais on ne sait jamais. Surtout, ils oublient les élections législatives autrichiennes (15 octobre, avec le poste de Chancelier en jeu), les élections législatives italiennes (début 2018) et au milieu le référendum catalan.

Pour eux, après les angoisses, tout devrait bien se passer…

2) Ça va mieux en économie : donc les vents contraires de l'amélioration sont déjà là !

1% de PIB de frais financiers bientôt en plus dans le budget ! Les marchés financiers avaient très peur de la déflation. Maintenant qu’elle est oubliée, c’est l’inflation qui est crainte. Mario Draghi a ainsi été surpris de l’orage financier qu’il a déclenché ce 27 juin à Sintra : « Avec la poursuite du redressement économique, une orientation constante de la politique monétaire deviendra plus accommodante et la banque centrale peut accompagner la reprise en ajustant les paramètres de ses instruments de politique monétaire – non en vue de durcir son orientation, mais de la maintenir globalement inchangée ». Ces mots voulaient simplement dire que, puisque les choses allaient mieux, la Banque centrale européenne allait revoir un peu son dispositif, tout en le gardant accommodant. Mais les marchés ont compris que, puisque les choses allaient mieux, l’inflation à 2% était à la porte, donc la réduction de la politique accommodante de la BCE. Immédiatement, les taux à 10 ans allemands sont passés à 0,47% contre 0,27% le 23 juin. Le rendement à 10 ans de la dette française s’inscrit actuellement à 0,76% contre 0,53%, le 23 juin aussi. « La Banque centrale européenne devra ajuster sa politique monétaire avec prudence, souplesse et transparence pour éviter de provoquer des désordres sur les marchés financiers », déclare depuis Benoît Coeuré, membre du directoire de la BCE. On aura compris qu’il n’est pas très content de son chef…

3) On ne voit rien venir ! De la flexibilité d’accord, mais si l’emploi s’améliore vite : c’est la vraie question

Les Français sont dubitatifs vis-à-vis des mesures générales et des programmes de flexibilité : ils veulent des résultats rapides. Ce qui n'est jamais évident. À la question : « Diriez-vous que le cap fixé par le président Emmanuel Macron dans le discours de Versailles du 3 juillet (Congrès) permettra une amélioration de la situation du pays ? », 54% des Français ont répondu "non" (65% pour les sympathisants de gauche) et 46% "oui" à l’enquête Odoxa du 7 juillet. Pour le discours de politique générale d'Édouard Philippe du 4 juillet devant l'Assemblée nationale, 58% des sondés « n'approuvent globalement pas les mesures annoncées », 41% les « approuvent ». De leur côté, les entrepreneurs rendent compte d’une amélioration du climat des affaires (et les ménages ont meilleur moral). Ils envisagent d’investir et surtout d’embaucher plus, en fonction de la situation et des mesures de flexibilité annoncées. Ce sera là le juge de paix.