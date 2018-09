10 ans après la crise de 2008, voilà pourquoi le contexte actuel nous rapproche de la prochaine

Atlantico : 10 ans après la faillite de Lehman Brothers, comment évaluer le contexte économique ? Quels sont les risques découlant de la conjoncture actuelle ? Quelles sont les zones géographiques qui présentent un risque pour la stabilité économique mondiale ?

Rémi Bourgeot : Le grand paradoxe de ces dix années depuis le déclenchement de la crise mondiale consiste en un curieux mélange de focalisation sur les déficits, d’envolée simultanée de la plupart des types de dettes, publiques comme privées, et de gonflement de bulles en tous genres.

A un moment ou l’autre, la plupart des pays, qu’ils soient développés ou émergents, ont relâché les rênes du crédit pour redresser leur rythme de croissance économique. Aux Etats-Unis, cela a en particulier été le fait de la Réserve fédérale qui a, judicieusement, activé l’arme monétaire au début de la crise en abaissant rapidement les taux directeurs à zéro puis en lançant plusieurs salves d’achat massif de titres de dettes pour relâcher autant que possible les conditions de crédit. Cependant, ces mesures ont, par manque d’encadrement de leurs effets secondaires, alimenté des poches de bulle sur les marchés financiers et notamment des capitalisations boursières fantaisistes, mais aussi entraîné d’importants déséquilibres dans les pays émergents qui ont reçu une partie des liquidités engendrées par la politique de la Fed.

La zone euro s’y est également mise, mais avec environ sept années de retard et après environ quatre années de politique d’austérité pro-cyclique qui ont paradoxalement propulsé la plupart des ratios de dette publique. Le programme d’achat de la BCE, mis en place progressivement à partir de 2015 était indispensable pour sortir les pays du sud de la zone de l’ornière sur le plan de la croissance et détendre enfin véritablement leurs conditions de crédit. Ce faisant, l’abaissement des taux à nourri une bulle immobilière qui est non seulement périlleuse du point de vue de la stabilité financière, mais qui détériore en plus dramatiquement la compétitivité de pays comme la France. On note le renoncement à mettre en place ce que l’on appelle dans le jargon économique des mesures « macro-prudentielles », qui auraient visé à compenser l’effet de la politique monétaire en termes de gonflement de bulles par la mise en place d’encadrements spécifiques de l’allocation de crédit.

Du fait de la politique monétaire américaine et de la compression des taux qu’elle a entraîné, les pays émergents ont reçu, pour leur part, dans les années qui ont suivi la crise, d’immenses flux de liquidité attirés par les taux plus élevés qu’on pouvait y trouver et par l’appréciation de ces devises, entretenue par ces flux eux-mêmes. Se sont constituées dans la plupart des pays émergents de considérables montagnes de dette dans les entreprises. De plus, ces dettes ont eu tendance à être libellées en dollars dans les pays traditionnellement déficitaires sur le plan commercial et qui ont donc besoin d’attirer des capitaux étrangers, souvent de court terme, pour financer leur déséquilibre.