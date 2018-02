10, 20, 30 ans… ? Combien faut-il de temps pour qu’une société digère vraiment les changements d’époque historiques ?

Atlantico : L'histoire contemporaine est régulièrement analysée sous l'angle de périodes distinctes, des 30 glorieuses à l'ère du néolibéralisme, de l’opposition est-ouest à l'entrée dans ce qui a pu être appelé "la fin de l'histoire" suite à la chute du mur. Combien de temps les populations mettent-elles pour intégrer l'émergence d'une nouvelle donne ? Si la fin d'une période peut être immédiatement identifiée par un événement, comme la chute du mur, combien de temps une génération peut-elle mettre pour appréhender la nouvelle donne qui en ressort ?

Philippe Fabry : Il est difficile de donner une réponse définitive à cette question presque philosophique, mais en première approche je dirais que c’est une fois que l’on est entré dans une nouvelle ère que l’on devient capable de caractériser la précédente, et que l’on a tendance à le faire.

Les Trente Glorieuses, par exemple, est une appellation qui a trouvée par Jean Fourastié pour désigner rétrospectivement, en 1979, dans une période difficile de « stagflation », la période ayant couru de la fin de la guerre au premier choc pétrolier de 1973.

Je pense qu’une nouvelle ère se définit en même temps que l’on définit mieux la précédente, par un jeu de miroir, ou de raisonnements à l’équilibre, comme on dit en économie. Mais pour ces raisons, la nouvelle ère elle-même ne peut être aussi parfaitement comprise et caractérisée que la précédente qu’une fois terminée ; et donc lorsqu’elle n’est plus la nouvelle ère.

Cela vient du fait qu’une « donne » n’est qu’imparfaitement comprise tant qu’elle existe, puisqu’elle contient des potentialités qui ne seront pas toutes actualisées. Par exemple, la Guerre froide, tant qu’elle a duré, aurait pu ne plus être la Guerre froide. La guerre nucléaire était possible et jusqu’à la fin, dans les années 1980, elle a connu des pics de probabilité.

Aujourd’hui, par exemple, nous voyons les retours d’ambitions russes, les nouvelles ambitions chinoises, et les potentialités de conflits qu’ils portent. Mais nous ne savons pas forcément comment cela va se terminer.

L’appréhension d’une nouvelle donne dépend aussi de ce qui provoque son apparition. Après un événement comme la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS, la compréhension de ce que l’ordre mondial a changé est pratiquement instantanée. Mais quand cette émergence d’une nouvelle donne est le fruit du temps long, de processus lents ? Par exemple, depuis trente ans, la Russie a traversé une phase de restructuration, et après deux décennies Vladimir Poutine a bâti le pouvoir personnel le plus étendu que le pays ait connu depuis la mort de Staline, en même temps qu'il a redressé la puissance militaire russe et en a refait la première force nationale d'Europe ; pour ce qui est de la Chine, son PIB représentait en 1991 moins de 7 % de celui des Etats-Unis, aujourd’hui près de 65 % - en valeur nominale - et son budget militaire a décuplé : elle s'est hissée au premier rang au sein d'une Asie en plein développement, dépassant largement, du fait de sa masse, les « quatre dragons » dont on admirait l'essor dans les années 1990 ; les Etats-Unis ont usé leur prestige politique et militaire, ainsi que leurs finances, dans de vaines et démoralisantes guerres au Moyen-Orient tandis que la montée de l'islam politique radical n'a guère été enrayée, ni brisée la dynamique du terrorisme. Les Etats-Unis ont, en grande partie, perdu leur avance technologique opérationnelle en matière militaire. De tels bouleversements sont d’une ampleur comparable à la disparition de l’Union soviétique, mais comme ils sont progressifs ils sont beaucoup plus difficiles à appréhender, et il est probable que beaucoup de gens ne parviendront à le faire que lors d’un événement d’ampleur – l’éclatement d’une confrontation militaire, par exemple.