1 zeste de Macron, 1 pincée de Hamon + des kilos d'affaire Fillon = la fin de la Ve République?

Envoyé à 250 parlementaires, selon Henri Guaino, le texte-pétition de soutien à François Fillon au titre grandiloquent mais qui fait sens dans la période : « Pour l’honneur d’un homme et l’avenir de la France », publié dans Le Figaro d’hier n’aurait retenu que « 17 signatures ». Mais il affichait tous les noms qui comptent chez Les Républicains avec le représentant de l’UDI, à l’exception de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé.

Dans son discours à Charleville-Mézière hier après-midi, le candidat de la droite à la Présidentielle s’est montré offensif et s’est voulu constructif.

Après avoir clamé son innocence, face aux « mensonges » et à « la barbouserie politique », il a fait appel à son camp et aux Français : « Mes amis je vous demande de m’aider à résister » à « l’entreprise de démolition » menée dans les « arrières cuisines des officines ».

L’objectif était surtout de convaincre son camp à ne pas céder au pouvoir de la presse sur une opinion publique exprimée par les sondages, dont l’utilisation, désormais, tend à ruiner le sens même de notre démocratie républicaine, qui, il est bon de rappeler, est censée s’exprimer par le Suffrage universel.

Pendant ce temps, la campagne médiatique orchestrée par la quasi unanimité de la presse, à gauche, qui du Canard Enchainé et de Charlie Hebdo pour la satyre, en passant par Le Monde, le Nouvel Observateur et le service publique, via Antenne 2, poursuivait son combat contre François Fillon, s’acharnant à le mettre hors service malgré l’onction reçue par l’élection.

La logique d’étranglement du candidat de la droite, orientée par la presse d’opinion de gauche, si caricaturale qu’elle en viendrait presque à se caricaturer elle-même, obéit sans doute à la volonté, chacun l’a compris, d’éliminer avec la victoire annoncée de la droite, le projet, porté par le candidat Fillon, d’un changement radical non seulement au plan économique mais aussi culturel.

Il est en effet le seul candidat à allier l’offre d’une réforme économique très libérale à une vision idéologique novatrice pour son camp qui dénonce la domination intellectuelle autant que morale d’un projet de société multiculturel lequel s’est imposé à la France comme une évidence, en une trentaine d’années.

Il est possible au fond que cette offre politique, jugée trop radicale par certains, ait fait de François Fillon l’homme à abattre. Par son originalité, cette critique autant politique que culturelle, atteint aussi bien les positions à l'intérieur de son propre camp que la gauche dans sa totalité. Elle additionne contre elle non seulement toutes les autres candidatures à la Présidentielle mais, ce faisant, elle place le candidat de la droite de gouvernement dans une situation plus que délicate en vue du rassemblement nécessaires pour obtenir une majorité de scrutins au second tour de la Présidentielle.