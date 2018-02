"1 heure 23' 14'' et 7 centièmes" : Gamblin vaut mieux que cela !

THEATRE

1 HEURE 23' 14'' ET 7 CENTIÈMES

Un spectacle de Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre

Avec Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre

INFORMATIONS

Théâtre du Rond Point

Jusqu'au 18 mars

RECOMMANDATION : BOF !

THEME

Un coach sportif, cheveux gris, émacié et silencieux, arpente une salle de gymnastique. Tendu, nerveux et erratique, il délimite, avec force rubans adhésifs, au sol, des territoires, des repères. Comme un robot en survêtement.

Il porte le même survêtement. Sportif, il est jeune et tout en souplesse. Il esquisse quelques pas de danse. Tendance contemporaine. Pas un mot. Il croise le coach, le suit, le singe, le colle, puis lui échappe et tombe.

Un peu de Mozart, ils continuent sans un mot ou presque.

Seul le coach semble donner des consignes, mais sa langue est incompréhensible. Le sportif obéit, sa danse est l’interprétation de l’injonction et sa réponse à la fois.

Il tombe. Chaque chute semble nouer une complicité entre les deux hommes, chaque envolée réussie les rapproche.

Soumis, le danseur, échappe par moment à son maître. Quelque chose se casse, musique rock et jeux de lumières nous le confirment.

Le danseur s’échauffe, ses gestes sont plus souples, plus puissants. Ils libèrent le coach de son angoisse, il retrouve la parole. On comprend parfois ce qu’il dit. Quelques conseils de bon sens, une morale de tous les jours qui inviterait au dépassement….

Cela dure presque exactement 1 heure 23 minutes et 14 secondes.

POINTS FORTS

- Le sportif danseur est impressionnant de puissance et de grâce. Il exprime le plus souvent avec justesse des situations extrêmes de soumission, d’échec, de douleur. Fils, élève, concurrent, adversaire de son coach… sans dire un mot, par la grâce de son corps et de ses gestes, il est successivement et parfois simultanément tous les rôles qu’éveillent en lui le coach.

- La construction – par la mise en scène et la qualité de jeu des deux acteurs – de la relation complexe et changeante entre les deux personnages.

POINTS FAIBLES

La pièce… sauf à considérer que l’on assiste à un ballet quasi silencieux. Si l’on perçoit une évolution des personnages et de leur relation au cours des 83 minutes du spectacle, difficile d’appréhender le propos et le projet.

Vouloir donner un spectacle Nô en survêtement dans un gymnase… le pari du coach Gamblin était audacieux.

L’ambition de son élève Lefèvre danseur était de voler.

Malgré quelques beaux soubresauts, le spectacle… lui ne décolle pas.

EN DEUX MOTS

Un spectacle hybride… et sans doute inachevé.

N’est pas Gepetto qui veut...

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- "tu as le droit d’aller mal, mais tu n’as pas le droit de ne rien faire pour aller mieux"