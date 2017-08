0.71 euro brut par jour ; la “relance” du pouvoir d’achat selon Emmanuel Macron

La guerre qui sème la désolation en Afghanistan, sans réel répit pacifique, depuis 1979 entre sans doute dans une nouvelle phase aux implications régionales élargies à l’Asie centrale, l’Asie du Sud et l’Asie occidentale (Moyen-Orient) sur le plan géographique et aux ramifications géo-économiques.

A Jackson Hole, si les banquiers centraux n’ont pas refait le monde, ils ont surtout fait grimper, encore une fois, l’euro face au dollar. Toujours plus près des 1,20, l’euro a atteint ce weekend les 1,19 dollars. 1,1949 dollars à son plus haut, après le discours de Mario Draghi, président de la BCE présent lors de cette traditionnelle réunion des banquiers centraux de fin d’été.

Ce lundi, Emmanuel Macron réunit à Paris différents dirigeants européens et africains pour conjuguer les efforts face à la crise migratoire. Peu de chance qu'il en sorte quelque chose de vraiment productif et l'Italie, la Grèce et peut-être bientôt l'Espagne risquent de se débrouiller encore longtemps seuls.

Bonnes feuilles Les petites attentions qui séduisent les femmes

Nos expériences passées, des mots, des remarques ont peut-être laissé des traces et ont entaché notre conviction que nous pouvions, comme n'importe qui, plaire et séduire. Grâce à des outils de coaching, de PNL et de nombreux exercices, reprenez confiance en vous et reconnectez-vous à votre capital séduction. Extrait de "Et si je croyais en mon pouvoir de séduction" de de Julie Arcoulin et Nathalie Vancraeynest, publié aux Editions Eyrolles (2/2)