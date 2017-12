"Zemmour mon bébé panda" : quand Benoît Hamon se moque d'Eric Zemmour sur Twitter

"Mais qui en veut au mâle blanc, occidental et hétérosexuel ?". Tel est le titre de la dernière chronique d'Eric Zemmour, publiée dans Le Figaro. D'après le polémiste, c'est bien sûr les "groupuscules féministes, gays, antiracistes". Une question et une réponse qui a fait réagir Benoît Hamon ce vendredi 22 décembre. Ainsi, il a répondu à cette complainte sur Twitter : "Sans attendre, vous savez que vous allez signer une pétition, faire un don et manifester pour sauver cette victime universelle et inoffensive de tous les préjugés et toutes les dominations." Et de signer son tweet d'un hashtag #Zemmourmonbébépanda.

