Zealandia : La Nouvelle-Zélande fait-elle partie d'un 8ème continent ?

Ce serait une annonce scientifique majeures si elle était confirmée. Selon les chercheurs australiens, néo-zélandais (et même un Français) affirment dans une étude publiée dans la revue The Geological society of America, qu'il existe bien un 8ème continent sur la planète. Baptisé Zealandia, il serait en quasi-totalité (94%) immergé sous les eaux du pacifique. En fait, seules les îles nord et sud de la Nouvelle-Zélande ainsi que la collectivité française d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie forment à l'air libre ce fameux continent, qui s'étend, en revanche sous la mer, sur près de 5 millions de kilomètres carrés.



Capture d'écran de l'étude



Pour déclarer cette terre comme un nouveau continent, les chercheurs s'appuient sur une définition stricte. La zone doit notamment être une terre plus haute que le niveau de la mer mais aussi être séparée des autres, basée sur une séparation tectonique.

A noter qu'il existe plusieurs classifications. Zealandia devient le 8ème continent si l'on considère que l'Amérique du nord est distincte du sud ou si, comme les Américains, on estime que l'Europe et l'Asie forment l'Eurasie.