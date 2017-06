Youtube : une jeune fille de 19 ans tue accidentellement son compagnon en tournant une vidéo

Après avoir tiré sur son petit ami de 22 ans pendant le tournage d'une vidéo YouTube, une jeune habitante du Minnesota (États-Unis), a été arrêtée en début de semaine et inculpée pour homicide involontaire, rapporte le site américain Buzzfeed.

Pedro et Monalisa, âgée de 19 ans, étaient parents d'une petite fille de trois ans et attendaient un autre enfant. "Pedro et moi allons probablement tourner une des vidéos les plus dangereuses de tous les temps.

C'est SON idée, PAS LA MIENNE !", écrivait la jeune fille sur son compte Twitter mardi 27 juin.

Persuadé que le livre qu'il tenait contre sa poitrine pourrait arrêter une balle de revolver, Pedro avait installé deux caméras et demandé à sa compagne de lui tirer dessus.

"Il m'a parlé de cette idée et j'ai dit : 'Ne le fais pas. Ne le fais pas. Pourquoi vas-tu utiliser un pistolet? Pourquoi? (…) Ils étaient amoureux, ils s'aimaient (...) C'était juste une farce qui a mal tourné. Cela n'aurait pas dû se produire comme ça. Cela n'aurait pas dû se passer du tout", a déclaré la tante de la victime sur une chaîne de télévision locale.