Youtube a une idée pour pousser les utilisateurs à s'abonner à son service

Comment pousser les utilisateurs de YouTube à souscrire un abonnement au service de vidéos en ligne ? Pas question de les forcer, en coupant brutalement l'accès. Le géant américain a une idée, probablement plus efficace et un peu plus mesquine : la pub. Beaucoup de pubs. En fait, Youtube veut inonder les vidéos de publicités pour rendre son service pénible, au point de pousser les utilisateurs à payer.

De cette façon, le site de Google fidélise son public et répond aux critiques qui l'accusent d'être un service gratuit d'écoute de musique.

Youtube s'aligne en fait sur Deezer, Spotify et Apple qui manient déjà parfaitement cette manière d'agacer les utilisateurs. Et pour Youtube, ce service (qui n'est pas encore mis en place) est de toute façon gagnant : Plus de publicités ou plus d'abonnements, c'est surtout plus de profits pour le site.