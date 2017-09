Yellowstone : le projet fou de la Nasa pour refroidir le supervolcan

C'est l'une des plus grandes menaces pesant sur l'humanité : si le supervolcan de Yellowstone, aux Etats-Unis, entrait en éruption, il projeterait des dizaines de millions de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, créant un "hiver volcanique" de plusieurs années, avec une chute brutale de la luminosité et des températures. Le supervolcan de Yellowstone est censé entrer en éruption tous les 600.000 ans environ. Or, la dernière fois remonte à 640 000 ans.

Même si le risque d'une éruption imminente est faible, la Nasa a imaginé une solution permettant de réduire ce risque. Ses spécialistes expliquent tout simplement qu'il suffirait de refroidir le volcan pour que la planète soit tranquille.

Il faut savoir que le volcan produit une quantité phénoménale de chaleur, rejetée à 60% dans l'atmosphère.

Le reste est piégé à l'intérieur du volcan et s'accumule dans une chambre magmatique, comme une cocotte minute : dépassé un certain seuil, c'est l'éruption. La Nasa propose donc de relâcher une partie de cette chaleur accumulée grâce à un système de refroidissement à eau. Il faudrait creuser un tunnel de 10 kilomètres de profondeur dans le volcan, y injecter de l'eau froide à haute pression qui absorberait la chaleur, avant d'être pompée vers la sortie, comme un système de refroidissement liquide. A la clef, cette énergie récupérée pourrait alimenter une centrale géothermique, qui fournirait de l'énergie propre à toute la région, potentiellement pendant des dizaines de milliers d'années.

Cerise sur le gateau : le système n'est pas si cher que cela. Il coûterait environ 3 milliards d'euros à installer. C'est peu cher payé pour sauver l'humanité.

Le problème ? "Percer le haut de la chambre magmatique pour essayer de la refroidir est en effet très risqué, note Brian Wilcox, ingénieur au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, cité par la BBC. Cela pourrait la fragiliser et la rendre plus vulnérable aux cassures, ce qui pourrait libérer des gaz nocifs dans la chambre". Voire provoquer directement l'éruption du volcan. Ca sera bête.