Yassine Belattar porte plainte contre les "Grandes Gueules"

Lundi 26 mars, l’avocat Gilles-William Goldnadel, intervenant sur le plateau des "Grandes gueules" sur RMC et Numéro 23, a qualifié Yassine Belattar "d’islamiste" au cours d’une discussion autour du profil du terroriste de l’attentat de Trèbes, rapporte Puremédias. En outre, il a remis en cause la décision d'Emmanuel Macron de nommer l'humoriste au Conseil présidentiel des villes. Selon lui, cette nomination serait "un mauvais signal pour les banlieues".

"On doit lutter de toutes ces manières contre l’islam"

"Ce genre de dérapage est dangereux", a estimé Jimmy Mohamed, un autre intervenant de l'émission, après avoir demandé à l’avocat d’expliciter ses propos.

"Je suis en train de dire qu’on ne peut pas avoir de double langage", a précisé alors Gilles-William Goldnadel.

Et d'ajouter : "On doit lutter de toutes ces manières contre l’islam, y compris les gens comme les Frères musulmans qui disent qu’ils sont contre la violence mais à chaque fois veulent promouvoir l’islam politique". Ainsi, il a insinué que Yassine Belattar est "un proche du CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) et des Frères musulmans qui, à chaque fois qu’on le critique, dit que l’on s’attaque à tous les musulmans". Des propos qui ont fait bondir Yassine Belattar. Ainsi, il n'a pas tardé à réagir sur Twitter et a annoncé vouloir porter plainte contre "l’ensemble des acteurs" de l’émission, "les animateurs ayant laissé faire".