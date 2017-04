Yannick Noah devient grand-père pour la deuxième fois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

En septembre 2016, c’est son aîné Joakim, le grand-frère de Yelena, qui accueillait son premier enfant. Le basketteur âgé de 31 ans devenait papa d’une petite fille dont on ne connaît, à ce jour ni le nom, ni la maman.

La fille de Yannick et de l’ex-Miss Suède Cécilia Rhode a donné naissance lundi 17 avril à New York à son premier enfant, un petit garçon. Yelena, 30 ans, est mariée à Kadu de Rosa, son compagnon qu’elle a épousé en 2014. Les heureux parents ont publié sur Instagram une photo de leur fils depuis la maternité.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres