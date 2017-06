William Leymergie quitte France 2

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Au moins quatre morts suite au renversement d'un bateau dans l'est de la Chine

La contestation persiste dans le nord du Maroc: et maintenant ?

NBA: Golden State: Steve Kerr revient et prend le large

En savoir plus

Il prendrait donc la place de Daphné Bürki, qui se retrouve persona non grata sur la chaîne où sévit notamment Cyril Hanouna. Daphné Bürki, justement, pourrait se retrouver sur France 2.

Valse des animateurs ce weekend. Après 30 ans sur le service public, William Leymergie veut changer d'air. A 70 ans, le présentateur historique de Télématin quitte la chaîne et devrait rejoindre C8 dès la rentrée, pour animer la case du midi, après des négociations en direct avec Vincent Bolloré, président du groupe Canal Plus.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres