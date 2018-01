Wikipédia : et les pages les plus consultées en 2017 sont…

Wikipédia a publié dans un de ses rapports les 50 pages les plus vues sur sa version anglophone en 2017 par les internautes. En première position figure la liste des personnalités décédées (plus de 37 millions de vues). Suit ensuite le président des Etats-Unis, Donald Trump. En troisième place, on retrouve la reine Elizabeth II (plus de 19 millions de vues). Le futur mariage de son petit-fils Harry a propulsé sa fiancée, Meghan Markle, deux places plus loin, soit en cinquième position. La reine Victoria, décédée en 1901, est treizième.

La famille royale a donc passionné plus d'un en 2017.

Côté séries télévisées, la page consacrée à la 7e saison de Game of Thrones est la quatrième la plus consultée de l’année tandis que celle dédiée à la série en général est sixième. Les séries Netflix 13 Reasons Why et Stranger Things arrivent respectivement en dixième et dix-neuvième positions. In fine, la page consacrée aux films bollywood de l’année est septième et celle consacrée aux films sortis en 2017 est dix-huitième.