Voyage vers Mars : Thomas Pesquet s'oppose à Elon Musk

Thomas Pesquet a donné son avis sur les projets de conquête spatiale et de voyages sur Mars, encouragés par Elon Musk et son entreprise SpaceX, dans le cadre d'un entretien dans les colonnes de La Tribune. L'astronaute français estime que les voyages sur Mars doivent avoir une dimension scientifique avant tout.

"L'idée du plan B me dérange, car elle nous enlève une part de responsabilité. Nous espérons emmener des hommes et des femmes vers Mars, mais dans un but d'étude, pas de colonisation.

On constate depuis la Station spatiale les effets néfastes de l'activité humaine : pollution des mers, coupes dans les forêts, pollution de l'air au-dessus des grandes villes. On s'aperçoit vite que la Terre est très fragile."

Selon le spationaute français, les missions à portée scientifique sur Mars sont un moyen de "comprendre comment la vie peut naître et disparaître".

Le patron de Tesla a annoncé, quant à lui, un grand projet spatial d'ici à 2024. Le rêve du milliardaire américain serait d'envoyer près d'un million de personnes sur Mars. L'entreprise d'Elon Musk a passé un cap technique et scientifique important suite au succès de la fusée Falcon Heavy, lancée en février dernier.

Elon Musk ne souhaite pas uniquement développer son entreprise SpaceX. Les avancées de son groupe contribuent à une visée survivaliste. Le PDG de Tesla considère en effet que le voyage spatial vers Mars est une question de "survie" pour l'espèce humaine. Il souhaite ainsi offrir une alternative à la population toute entière face au réchauffement climatique et suite à la dégradation rapide de la planète.