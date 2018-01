Vos numéros de téléphone auraient été extraits de Facebook à votre insu

Souvent, Facebook demande nos numéros de téléphone afin de sécuriser davantage notre compte. Le seul hic, suite à un bug informatique, tous ces numéros de téléphone pouvaient être révélés à des annonceurs grâce à l’outil de ciblage pour les audiences personnalisées. Cette faille a été repérée par une équipe de chercheurs américains, français et allemands. Ils ont signalé ce problème à Facebook en mai 2017 et il a été résolu le 22 décembre.

L’équipe de chercheurs a reçu 5 000 dollars en guise de récompense dans le cadre de son programme de bug bounty. Toutefois, des hackers auraient tout de même pu cibler des personnes bien précises avec des méthodes de phishing ou un annonceur malin et mal intentionné aurait aussi pu utiliser ces numéros dans le but d’envoyer des campagnes de SMS marketing. Mais Facebook se veut rassurant et précise qu’il n’y avait aucune preuve qu’un annonceur ait utilisé les données téléphoniques. En bref, on ne saura peut-être jamais on ne saura peut-être jamais si des numéros ont fuité…