Voici pourquoi faire le signe de la victoire sur vos photos peut être très dangereux

Suivant une mode venue d'Asie, de plus d'adolescents font le signe "peace" (aussi appelé le "V" de la victoire, popularisé par Churchill) sur leurs photos, et surtout sur leurs selfies. Mais ce geste en apparence anodin peut avoir de graves conséquences, alerte l’Institut national de l'informatique (NII) du Japon, qui recommande de désormais l'éviter.

Ils expliquent en effet que grâce aux progrès de l'informatique et de la photo, les cybercriminels peuvent désormais récupérer les empreintes digitales des personnes à partir de ces photographies.

En y ajoutant le visage des victimes, ils ont la panoplie complète pour d'éventuelles usurpations d'identité.

Isao Echizu, professeur au NII, explique que ces données peuvent être utilisées pour déjouer les systèmes biométriques de protection que l'on trouve sur de plus en plus de téléphones portables et d'ordinateurs, mais aussi sur certains services bancaires et (au Japon surtout) sur des portes d'entrées d'immeubles.

Le souci, explique Isao Echizu, selon des propos rapportés par le site anglais spécialisé ibtimes, c'est qu'"il n'est pas possible de modifier les informations biométriques d'une personne au cours de sa vie". Du coup, "une seule photo de vous avec vos empreintes visibles" et ces informations peuvent être usurpées pour toujours.

La solution : ne plus faire ce signe sur vos photos. Ou alors, en retournant votre main : pour l'instant, les criminels ne peuvent rien faire des photos de vos ongles.