De la Vodka aromatisée… au brouillard de San Francisco

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

BlaBlaCar acquiert Less, une application de covoiturage urbain en temps réel

Grève à la SNCF : un TGV sur deux et un Intercités sur trois circuleront ce samedi

Toute la Région bruxelloise en zone 30? La majorité dit "non" mais pense "oui"

L'idée était simple. Les distillateurs de Hangar 1, une entreprise d'alcool californienne, voulait mettre l'essence même de la baie de San Francisco dans une bouteille. Et ils l'ont fait, aussi étonnant que cela puisse paraître. Avec un appareil permettant de collecter la brume "si particulière" selon eux, de la ville sur la baie, qu'on surnomme aussi "Fog City", ils ont transformé la brume locale en eau, avant d'employer ce précieux reliquat dans la fabrication d'une vodka à base de vin de la Nappa Valley.

