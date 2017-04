Vincent Lagaf : "Je soupçonne TF1 de s’être légèrement foutu de ma gueule"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bacsinszky et Hingis calent en finale

Nice: un homme "agité et menaçant" interpellé à la sortie d'une église – L'Express

En savoir plus

'Non, c'est juste pour un passage'" Vraisemblablement, Vincent Lagaf ne veut plus faire de la figuration… mais pourrait bien revenir à la télévision. Il se déclare lui-même très intéressé pour rejoindre C8…

Et de poursuivre : "Ensuite, ils m'ont dit : 'est-ce que tu veux faire Ninja Warrior?' Pourquoi, Denis Brogniart ne veut plus le faire ?

Il a été, pendant plusieurs années, la star, la tête d'affiche de TF1. Mais les années ont passé et Vincent Lagaf a tiré un trait (temporaire ?) sur la télévision. Il semble garder une certaine rancœur contre la chaîne, comme il l'explique dans "Salut les Terriens," l'émission de Thierry Ardisson. En effet, on lui avait proposé de participer à "Danse avec les Stars", l'émission vedette de la chaîne. "Je soupçonne TF1 de s’être légèrement foutu de ma gueule" peste-t-il aujourd'hui. "Avoir fait 20 ans d'access pour se retrouver juste à faire 'Danse avec les Stars…'"

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres