Bidart : la mairie taguée après le mariage de Vincent Cassel et de Tina Kunakey

Le mariage de Vincent Cassel et de Tina Kunakey a été marqué par des réactions d'hostilité de la part de certains habitants.

Le comédien a épousé la mannequin, de 30 ans sa cadette, vendredi dernier (le 24 août). La cérémonie s'est déroulée au sein de la mairie de Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les comédiens Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos ou bien encore Elie Semoun étaient parmi la centaine de personnes invitées.

Le lendemain, les services municipaux de la ville ont été contraints d'effacer des messages injurieux. Le contenu de ces graffitis visait directement le couple :

"femme objet pornifiée", "mariage machiste, sexclavagiste".

Les tags en question ont été inscrits dans la nuit de vendredi à samedi par des personnes hostiles au mariage.

Le couple formé par Vincent Cassel et Tina Kunakey est malheureusement victime d'insultes et de commentaires racistes, notamment sur les réseaux sociaux. L'importante différence d'âge du couple est souvent pointée du doigt et raillée. Vincent Cassel est âgé de 51 ans. Tina Kunakey Di Vita a 21 ans.

Vincent Cassel formait un couple idéal avec Monica Bellucci, pendant 17 ans, après leur rencontre en 1996. Ce couple glamour du cinéma a eu deux enfants ensemble. Leur séparation a ému les cinéphiles.