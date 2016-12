Les Vikings auraient disparu du Groenland à cause d'un refroidissement climatique

D'après le compte-rendu de récentes fouilles archéologiques, publié dans la célèbre revue "Science", les Vikings pourraient avoir disparu du Groenland au 13ème siècle en raison d'importantes chutes de température. Depuis leur arrivée au Groenland au 10ème siècle, ils s'étaient tout d'abord bien adaptés à ce nouvel environnement.

Selon le travail réalisé par les archéologues de l'Organisation bioculturelle de l'Atlantique nord, leur disparition résulte d'un refroidissement momentané de la deuxième plus grande île du monde, où des carottages ont permis d'établir que, entre 1343 et 1362, les températures ont fortement baissé.

"Les glaces avançant, la pêche est devenue plus risquée avec des phoques et des morses qu’il fallait aller pêcher chaque fois plus loin en haute mer.

De plus, les glaces ont aussi davantage recouvert les terres, amoindrissant du même coup la surface disponible pour l'agriculture", observe notamment Jette Arnebord, l'un des auteurs de ces fouilles archéologiques.

