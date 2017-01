Victoria Beckham fera-t-elle appel à la justice pour empêcher la réformation des Spice Girls ?

Décidément, l'épouse de David Beckham ne veut vraiment pas que ses copines de Spice Girls retrouvent de nouveau la grande scène. En effet, les trois des cinq Spice Girls ont annoncé à l'été 2016 vouloir organiser une grande fête pour les 20 ans de leur premier album. Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton auraient été déterminées à relancer la machine qui a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde (dont 24 millions pour le seul Wannabe). Selon les rumeurs, elles auraient prévu un concert à Hyde Park en juillet 2017, et voulaient également changer de nom : GEM, pour "Geri, Emma et Mel".

"Je pense qu’elles doivent chanter leurs propres morceaux"

Toutefois, selon The Sun, Victoria Beckham aimerait mettre fin à ce projet. Elle aurait chargé ses avocats d'empêcher ses anciennes partenaires de faire renaître le girls band. "Victoria était très proche d’elles, et aujourd’hui, elle fait appel à la justice pour empêcher leur reformation, a rajouté un témoin. Victoria est fière de son histoire avec les Spice Girls, mais ça suggère qu’elle veut couper les ponts avec le groupe qui a changé sa vie. Elle envoie des lettres d’avocat très agressives et c’est une manière super triste de mettre un terme à leur histoire après tout ce qu’elles ont traversé ensemble", a confié une source proche du groupe à The Sun. Ce n'est pas la première fois que la chanteuse, reconvertie dans le monde de la mode, tente de dissuader ses ex-copines de se réunir à nouveau. "Je pense qu’elles doivent chanter leurs propres morceaux, parce que ce qu’on faisait avec les Spice Girls était assez particulier", avait-elle expliqué l’automne dernier au Sunday Times. "Je serais un peu triste si elles chantaient des chansons des Spice Girls."

"Les filles sont dévastées"

"Les filles sont dévastées. C'est une façon extrêmement triste de finir cette histoire…Victoria a été une grande partie de leur vie et maintenant, elle utilise des avocats pour bloquer leur retour, c‘est impensable", a avoué la même source. La reformation semble donc compromise…

Victoria Beckham ne s'entend plus avec les GEM et reste proche avec seulement une des membres du groupe : Melanie Chisholm (à ne pas confondre avec Melanie Brown). En effet, elles auraient fêté le nouvel an ensemble. À cette occasion, elles auraient même interprété sur scène un des tubes des Spice : Comme2 become 1. La suite à venir…