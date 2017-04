Victoiria Beckham a été décorée par le Prince William

Le Prince William a décoré Victoiria Beckham à Buckingham Palace et l’a érigé au rang d’officier de l’ordre de l’Empire Britannique (OBE). L'épouse de David Beckham a reçu sa médaille pour pour ses nombreux engagements humanitaires et ses créations dans la mode. La jolie brune, qui vient de fêter ses 43 ans, vêtue d’une longue robe en laine et d’escarpins prune, était accompagnée pour cette occasion par son mari et par ses parents.

L'ex chanteuse du célèbre girls band des années 90 a déclaré : "C’était un plaisir d’être au palais.

Je suis fière d’être britannique, honorée et humble de recevoir mon OBE de la part du duc de Cambridge". Sur Instagram, elle a par ailleurs signalé qu’il s’agissait " d’une merveilleuse journée " pour elle. Il faut souligner que cet événement s'est produit quelques années seulement après que son époux ait aussi reçu une médaille en ce même lieu (2003).