Victoires de la musique : la raison (amusante) pour laquelle Yodelice n'a pas participé à l'hommage à Johnny Hallyday

La 33e cérémonie des Victoires de la musique, diffusée vendredi sur France 2, a débuté par un hommage à Johnny Hallyday, deux mois après sa mort. Ses musiciens ont ouvert la cérémonie en interprétant Toute la musique que j'aime, avant que Slimane et Florent Pagny ne reprennent en duo Requiem pour un fou.

Mais l'un des proches de Johnny Hallyday, tant à la ville qu'en studio, manquait à l'appel. Yodelice, pourtant invité, n'était ni sur scène, ni dans la salle... Trop d'émotion ? Bisbille avec d'autres musiciens ou des proches de Johnny ?

Que nenni ! S'il était absent, c'est tout simplement car... il s'est trompé de salle.

Pour la première fois cette année, les Victoires étaient organisées à la Seine musicale, salle ouverte depuis avril 2017 et située sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Yodelice s'est rendu au Zénith de Paris, à vingt kilomètres de là, où avait lieu la cérémonie les années passées.

A cause de cette erreur, et ralenti par la neige, il n'a pas eu le temps de se rendre à la Seine musicale et a donc raté l'hommage à son ami.