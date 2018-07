La victoire des Bleus aura (même) fait trembler le sol français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mondial: TF1 et BeIN Sports engrangent des recettes pub record de 128 M EUR (Kantar)

Fekir, Lloris et Pavard à l'honneur dans leur ville natale

En savoir plus

Premièrement, le bruit sismique a diminué, conséquence du peu de nombre de voitures présentes sur les routes pendant le match. Deuxièmement, à chacun des quatre buts les mouvements de foules étaient visibles sous forme de pics sur les enregistrements des sismomètres. A la fin du match, et après l'annonce de la victoire : le pics étaient même deux fois plus importants que les précédents.

Les stations sismologiques dont le rôle est de détecter les séismes et de mesurer certaines vibrations dûes à l'activité humaine -bruit sismique- ont enregistré deux effets collatéraux de la finale.

Jérôme Vergne, sismologue à l’École et Observatoire des Sciences de la Terre à Strasbourg, expliquait à We Demain que s'il avait déjà constaté des signaux similaires à l'échelle locale, à Clermont-Ferrand lors de la Coupe d'Europe de rugby en 2017, il n'en avait jamais pbservé à l'échelle nationale.

Autre conséquence de la victoire des Bleus au mondial : dimanche, durant le match, le sol français a vibré.. Attention, il ne s'agit pas d'un séisme ! Mais la joie des supporters était telle, qu'à chaque but des bleus, le sol français a littérallement tremblé. C'est la première fois, d'après les sismologues, que ce phénomêne s'observe à l'échelle nationale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres