Le vibrant hommage du prince Harry à Lady Diana

Dans un documentaire qui lui est consacré, Le prince Harry en Afrique, diffusé sur la chaine anglaise ITV, le prince Harry s’exprime sur la mort de sa mère, la princesse Diana, morte le 31 août 1997 dans un accident de voiture, sous le tunnel du pont de l’Alma à Paris.

Il ne s’était que très rarement exprimé sur ce point, qui a constitué un traumatisme pour l’enfant qu’il était.

Il avait alors 12 ans. "C'était beaucoup de sentiments enfouis, a-t-il déclaré dans ce documentaire. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas vraiment voulu y penser. Désormais, je vois la vie autrement. J'avais pour habitude de faire l'autruche et de laisser toutes les choses autour de moi me déchirer".

Il raconte avoir voulu depuis s’engager dans l’aventure humanitaire pour perpétuer le souvenir et le travail de sa mère : « Je voulais faire quelque chose qui rendrait ma mère fière ».

C’est en ce sens qu’il a fondé en 2006 la fondation Sentebale, une OGN créée avec l’appui du prince Seeiso, frère du roi Letsie Iii du Lesotho. Le but est d’aider les enfants victimes de la pauvreté et des épidémies, et surtout des orphelins. C’est à l’occasion des 10 ans de la fondation que le documentaire a été diffusé.

La princesse Diana était surnommée la princesse des cœurs.