Un ver de terre congelé pendant plus de 42.000 ans ramené à la vie

Une centaine de vers ont été trouvé par des scientifiques dans des sols gelés de Sibérie. Seulement deux étaient encore en "vie", hibernant depuis respectivement 42.000 et 30.000 ans dans cet environnement hostile. Gros d'une dizaine de millimètres, les vers ont été réchauffés pendant plusieurs semaines et nourris, ce qui a entraîné leur réveil. Les chercheurs disent avoir été très prudents lors de leur manipulation.

Et pour cause : le risque de contamination que cela pourrait entrainer est immense. L'été dernier, la libération par la fonte du permafroste de bacilles avait entrainé la contamination d'une vingtaine de personne et la mort d'un enfant.

Le fait de voir d'autres microbes préhstoriques surgir des glaces fondues de Russie inquiète la communauté scientifique.