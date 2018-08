"Vallée cachée", "Petits travailleurs" : ces expériences sur des humains que mène le gouvernement américain aujourd'hui

Le gouvernement américain continuerait à mener des expériences hautement secrètes sur des sujets humains en 2018. Selon des informations partielles sur ces expériences continues publiées dans le cadre d’une demande de la loi sur la liberté d’information, le gouvernement a reconnu mener ces enquêtes sans en dire beaucoup plus.

On sait qu'aujourd'hui au moins 12 programmes gérés par le Département de l’énergie utilisent des êtres humains dans le cadre d'expériences, qui portent entre autres des noms inhabituels tels que « Bave d'Elan », « Petits Travailleurs » et « Vallée cachée ».

Une liste non classifiée de ces expériences a été fournie à la Fédération américaine des Scientifiques of American Scientists qui a transmis ces informations. Le nombre total de participants aux programmes se situe autour de 300 individus. "La recherche sur des sujets humains se réfère largement à la collecte de données scientifiques sur des sujets humains", a noté la FAS dans son analyse des expériences. "Cela pourrait impliquer des procédures physiques exécutées sur des sujets, ou simplement des entretiens et d'autres formes d'interactions avec eux."

L'opinion reste très méfiante depuis qu'on sait que le gouvernement américain avait, il y a des années, commandités des tests sur les radiations avec cobayes humains.