Valérie Trierweiler et François Hollande se voit en cachette

Vendredi 19 mai sur C8, Valérie Trierweiler était invitée de "La Nouvelle édition". A cette occasion, elle a levé le voile sur sa relation avec François Hollande, trois ans après leur rupture. Et c'est lors d'une question sur la passation de pouvoir que la journaliste de Paris-Match a fait cette révélation.

"J'ai eu une larme... une larme pour lui parce que je sais ce que la politique représente dans sa vie et je le connais bien, lui", a-t-elle déclaré.

"C'était dans la tristesse ?", a demandé la journaliste. "Oui, parce que j'imagine ce que c'est pour lui de ne pas s'être représenté", a-t-elle avancé, avant de révéler qu'elle a "échangé" avec François Hollande, "juste avant (la passation de pouvoir)".

"On s'est revu sans que personne ne le sache"

"Rien n'est vrai dans ce que vous pouvez lire dans les médias. On se reparle, on s'est revu sans que personne ne le sache. Et on a échangé une demi-heure avant la passation de pouvoir", a confié l'ancienne Première dame, émue.

Lors de cette mise au point, l'auteur de "Merci pour ce moment" a aussi précisé que l'ex-président de la République et elle était dans une relation apaisée. "C'est bien de le dire parce que j'en ai assez de lire des choses", a-t-elle affirmé.